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Участок проспекта Жибек-Жолу открыли для проезда транспорта после ремонта

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ВБ

В 7 мая для движения автотранспорта открыт участок проспекта Жибек-Жолу, на котором проводились ремонтные работы, сообщает столичное Управление капитального строительства мэрии Бишкека.

На этом участке - от проспекта Айтматова до улицы Тоголока Молдо, по проекту "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" проведена реконструкция дорожного полотна. Сейчас ведутся работы по нанесению дорожной разметки и установке дорожных знаков.

Дорожные работы на данной улице продолжались полтора месяца, здесь впервые была использована новая технология. Изменился состав верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Теперь оно пятикомпонентное, с большим содержанием щебня с полимерными добавками. Это делает состав более прочным, в результате чего срок службы дорожного полотна может увеличиться от пяти до десяти лет. Подобное покрытие было апробировано в Бишкеке в прошлом году на одном из западных участков улицы Гагарина, и отлично себя зарекомендовало.

Проспект Жибек-Жолу стал первым из центральных столичных магистралей при ремонте которых была использована эта технология. Следующими станут улица Московская на участке от Гоголя до Ибраимова, и улица Ахунбаева.

В рамках данного проекта в этом году будет отремонтировано 15 участков столичных дорог.

URL: https://www.vb.kg/370732
Теги:
дороги, ремонт, Бишкек, мэрия
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