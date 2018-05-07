В День Победы столичная милиция перейдет на усиленный режим службы

Во время празднования Дня Победы, сотрудники милиции в местах проведения шествия "Бессмертного полка" обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности для граждан и гостей столицы, свыше 2000 сотрудников Бишкекского гарнизона.

На центральных улицах столицы, в целях обеспечения безопасности, будет временно ограничено движения транспорта:

- по улице Масалиева до проспекта Байтик Баатыра (отрезок перед парком Победы на Южных воротах);

- по проспекту Байтик Баатыра и улице Абдрахманова на отрезке от Масалиева до Фрунзе;

- по улице Фрунзе на отрезке от Абдрахманова до Ибраимова;

- по улицам Шопокова и Ибраимова на отрезке от проспекта Чуй до улицы Жумабека.

Уважаемые горожане и гости столицы!

Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и приносим извинения за причиненные неудобства.

Во время шествия "Бессмертного полка" будет производится досмотр и изыматься запрещенные предметы (колюще-режущие предметы, спиртные напитки, фейерверки, петарды и салюты, оружие любого типа, в том числе самообороны).

Уважаемые горожане и участники шествия!

Просим заранее планировать маршрут движения по городу. Для участников не рекомендуется брать с собой крупные и объемные предметы.