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Отравили? Зарубежные кикбоксеры загремели в больницу на Иссык-Куле

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Оксана Гут

Участники чемпионата Азии по кикбоксингу, который проходит в Чолпон-Ате, отравились обедом в санатории "Аврора". В больницу с симптомами пищевой токсикоинфекции обратились 13 человек, в том числе 7 иностранных спортсменов. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава.

По данным ведомства, спортсмены почувствовали недомогание после того, как с 15.30 до 16.00 пообедали запеканкой в столовой санатория.

- Пока все 13 человек находятся в Чолпон-Атинской больнице, состояние стабильное. Они получили необходимое симптоматическое лечение. В настоящее время инфекционист должен провести осмотр. На основании него станет ясно, кого можно выписывать, рассказали в пресс-службе.

Также отмечено, что Центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Иссык-Кульского района проводит все соответствующие мероприятия.

- Взяты пробы на лабораторные анализы как самого обеда, так и продуктов со склада. Результаты будут готовы в течение 3-4 дней. Возможно, раньше, - добавили в Минздраве.

Смогут ли отравившиеся спортсмены участвовать в чемпионате – пока неизвестно.

Отметим, что Чемпионат Азии по кикбоксингу проходит в Чолпон-Ате с 5 по 12 мая. В нем принимают участие сильнейшие спортсмены из 20 стран: Кыргызстана, Ирана, Ирака, Афганистана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Вьетнама, Сирии, Монголии, Таиланда, Малайзии, Китая, Тайбэя, Индии, Индонезии, Непала, Иордании и Южной Кореи.

URL: https://www.vb.kg/370735
Теги:
Иссык-Кульская область, отравление, спорт, чемпионат, Минздрав
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Комментарии
Асангазы
08.05.2018, 11:05

Это не в первый раз, и вообще там ужасные врачи грубые, врачу Розе нужно поработать над собой над воспитанием и немного профессионализма

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