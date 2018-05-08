Отравили? Зарубежные кикбоксеры загремели в больницу на Иссык-Куле

Участники чемпионата Азии по кикбоксингу, который проходит в Чолпон-Ате, отравились обедом в санатории "Аврора". В больницу с симптомами пищевой токсикоинфекции обратились 13 человек, в том числе 7 иностранных спортсменов. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе Минздрава.

По данным ведомства, спортсмены почувствовали недомогание после того, как с 15.30 до 16.00 пообедали запеканкой в столовой санатория.

- Пока все 13 человек находятся в Чолпон-Атинской больнице, состояние стабильное. Они получили необходимое симптоматическое лечение. В настоящее время инфекционист должен провести осмотр. На основании него станет ясно, кого можно выписывать, рассказали в пресс-службе.

Также отмечено, что Центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Иссык-Кульского района проводит все соответствующие мероприятия.

- Взяты пробы на лабораторные анализы как самого обеда, так и продуктов со склада. Результаты будут готовы в течение 3-4 дней. Возможно, раньше, - добавили в Минздраве.

Смогут ли отравившиеся спортсмены участвовать в чемпионате – пока неизвестно.

Отметим, что Чемпионат Азии по кикбоксингу проходит в Чолпон-Ате с 5 по 12 мая. В нем принимают участие сильнейшие спортсмены из 20 стран: Кыргызстана, Ирана, Ирака, Афганистана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана, Вьетнама, Сирии, Монголии, Таиланда, Малайзии, Китая, Тайбэя, Индии, Индонезии, Непала, Иордании и Южной Кореи.