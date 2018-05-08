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Более 100 тонн лука из Кыргызстана не пустили в Россию

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ВБ

12 партий плодово-овощной продукции общим весом 222,39 тонн задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук" с 4 по 6 мая текущего года.

Партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории Республик Казахстан и Кыргызстан для реализации на рынках Новосибирска, Красноярска, Абакана и Карасука Новосибирской области, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Новосибирской области.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что кыргызстанская продукция, а именно: 125,89 тонн репчатого лука и 20,5 тонн белокочанной капусты перевозились с недостоверной маркировкой на грузе.

С таким же нарушением следовали партии казахстанской свежей моркови весом 36 тонн и 19,7 тонн китайских свежих яблок. Без фитосанитарного сертификата, подтверждающего безопасность продукции, пытались ввезти 162 кг казахстанских огурцов и томатов, 54 кг пакистанских мандаринов и 38 кг эквадорских бананов. А партия казахстанской белокочанной капусты весом 20 тонн перевозилась в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Все грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан и Кыргызстан.

Кроме того, инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области установили, что ввозимые 04 мая 2018 года из Республики Казахстан яблоки и киви также следовали без сопровождения фитосанитарным сертификатом. При этом согласно маркировке страной их происхождения являются Польша и Италия соответственно. Запрещенные к ввозу фрукты общим весом 46 кг были изъяты и уничтожены на специализированной площадке механизированным способом в городе Карасук.

URL: https://www.vb.kg/370736
Теги:
Казахстан, Россия, сельское хозяйство, ЕАЭС, Кыргызстан
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