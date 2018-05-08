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C 10 мая проспект Айтматова закроют от проспекта Чуй до Жибек-Жолу

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ВБ

Как сообщают в Управлении капитального строительства, с 10 мая на реконструкцию будет закрыт участок проспекта Айтматова между проспектами Чуй и Жибек Жолу.

На данном участке будет заменено дорожное полотно и установлены новые бордюры. Ремонт проводится в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек" и продлится до 15 июня 2018 года.

Мэрия города Бишкек просит извинения за причиненные неудобства и просит бишкекчан и гостей столицы заблаговременно выстраивать альтернативные маршруты для передвижения на автомобильном транспорте.

URL: https://www.vb.kg/370745
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, мэрия
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