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В Кыргызстане выявлено 27 подпольных казино

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ВБ

В правоохранительные органы республики от граждан поступает множество жалоб по поводу работы подпольных казино. Несмотря на запрет подобной деятельности, заведения функционируют, а граждане продолжают проигрывать там имущество - дома, машины, крупные суммы...

Подобная информация берется руководством МВД на контроль, сообщает пресс-служба ведомства. Проводится оперативная работа.

Так, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции на территории города Бишкек было установлено наличие 26 незаконно функционирующих казино (УВД Ленинского района - 5, УВД Первомайского района - 9, УВД Октябрьского района - 5, УВД Свердловского района - 7), на территории города Ош 1 игорное заведение.

Все собранные материалы переданы в Государственную Службу по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики. С 1 января 2012 года, согласно принятому закону "О запрете игорной деятельности", игорный бизнес на территории Кыргызской Республики запрещен.

Согласно законодательству Кыргызской Республики сотрудники милиции обязаны принимать и регистрировать любые заявления и сообщения граждан о совершенных или готовящихся правонарушениях и преступлениях. На сегодняшний день на всей территории республики ведется работа сотрудниками милиции по выявлению подпольных игорных заведений.

URL: https://www.vb.kg/370748
Теги:
казино, Бишкек, МВД
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