В Кыргызстане выросли цены на некоторые продукты питания

В Кыргызстане с начала мая незначительно подросли в цене мясо, сахар, растительное масло и картофель. Такие данные опубликовал Нацстатком КР.

При этом, согласно информации, наиболее высокие цены на юге республики, минимальные – в Иссык-Кульской области.

Так, средняя цена на рис установлена в пределах 70,56 сома. В апреле его стоимость не превышала 70,36 сома. Наиболее дорогой он в Оше – 92 сома, самая низкая цена – в Исфане. В Бишкеке цена на рис варьируется в пределах 70,35 сома.

Хлеб также показал небольшое увеличение отпускной стоимости. Если в прошлом месяце она достигала 44,13 сома, то в начале мая – 44,32.

Самый дорогой хлеб в Узгене – 66,90 сомов за булку (правда, не указан вес и вид хлебной продукции - ред.), а вот в Караколе он стоит 32,75 сома. В столице республики цена на данный продукт установилась на отметке 41,87, в Оше – 51,57 сома за булку.

С мясом разброс цен тоже зависит от региона. Дешевле всего баранина в Караколе – 280. Наиболее дорогая – в Баткене – 350 сомов за килограмм. В Бишкеке баранина стоит 294 сома, в Оше – 315.

Подсолнечное масло в Кыргызстане, по данным Нацстакома, оценивается в среднем в 95,93 сома, в апреле цена на продукт была 95,81.

Наиболее дорогое масло в Оше – 100,36, дешевле – в Балыкчи – 88,30 сома.

Стоимость картофеля остановилась на отметке в 26,29 сома, сахарного песка – 46,14, информирует ведомство.

Снизились в начале месяца цены лишь на куриные яйца – в среднем по стране 69,83, говядину – 322,87 и муку высшего сорта – 37,80 сома.