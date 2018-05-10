Погода
$ 68.61 - 68.85
€ 81.40 - 82.42

В Кыргызстане выросли цены на некоторые продукты питания

175  0
Виктория Григоренко

В Кыргызстане с начала мая незначительно подросли в цене мясо, сахар, растительное масло и картофель. Такие данные опубликовал Нацстатком КР.

При этом, согласно информации, наиболее высокие цены на юге республики, минимальные – в Иссык-Кульской области.

Так, средняя цена на рис установлена в пределах 70,56 сома. В апреле его стоимость не превышала 70,36 сома. Наиболее дорогой он в Оше – 92 сома, самая низкая цена – в Исфане. В Бишкеке цена на рис варьируется в пределах 70,35 сома.

Хлеб также показал небольшое увеличение отпускной стоимости. Если в прошлом месяце она достигала 44,13 сома, то в начале мая – 44,32.

Самый дорогой хлеб в Узгене – 66,90 сомов за булку (правда, не указан вес и вид хлебной продукции - ред.), а вот в Караколе он стоит 32,75 сома. В столице республики цена на данный продукт установилась на отметке 41,87, в Оше – 51,57 сома за булку.

С мясом разброс цен тоже зависит от региона. Дешевле всего баранина в Караколе – 280. Наиболее дорогая – в Баткене – 350 сомов за килограмм. В Бишкеке баранина стоит 294 сома, в Оше – 315.

Подсолнечное масло в Кыргызстане, по данным Нацстакома, оценивается в среднем в 95,93 сома, в апреле цена на продукт была 95,81.

Наиболее дорогое масло в Оше – 100,36, дешевле – в Балыкчи – 88,30 сома.

Стоимость картофеля остановилась на отметке в 26,29 сома, сахарного песка – 46,14, информирует ведомство.

Снизились в начале месяца цены лишь на куриные яйца – в среднем по стране 69,83, говядину – 322,87 и муку высшего сорта – 37,80 сома.

URL: https://www.vb.kg/370749
Теги:
Нацстатком, продовольствие, цены, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  