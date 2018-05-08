Жээнбеков: Государство будет помогать поисковому движению "Наша Победа"

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 мая, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения "Наша Победа – Биздин Жениш" Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда "Эрдик-Подвиг" Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой, сообщает отдел информационной политики АПКР.

Президент поздравил их с наступающим праздником – Днем Победы, отметив, что этот праздник мы встречаем со слезами на глазах. "Благодаря единству Советского народа, мы одержали Победу. Наш единый народ показал уникальный пример героизма", - подчеркнул глава государства.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с проведением поисковых работ, возможностью оказания финансовой помощи при организации поисковых выездов и содействия в организации поиска архивных документов в государственных учреждениях.

Светлана Лаптева рассказала о работе поискового движения "Наша Победа – Биздин Жениш" и планах организации. Заострила внимание на значимости поисковых работ по увековечиванию памяти погибших кыргызстанцев в Великой Отечественной войне.

Каныбек Мырзаканов указал на необходимость широкой поддержки работы, проводимой поисковыми движениями страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Светлану Лаптеву и Каныбека Мырзаканова за их кропотливую работу по поиску данных о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, бережное отношение к истории и бескорыстное служение своему делу.

"Ваша работа достойна уважения. Благодаря вашему труду были увековечены имена многих ранее не известных наших солдат", - подчеркнул глава государства.

"Воины-кыргызстанцы вместе со всей страной сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Они внесли весомый вклад в Победу над фашизмом. К сожалению, многие наши деды и прадеды не вернулись с фронта, кто-то без вести пропал. Судьбы их остаются невыясненными, – сказал Президент. – Важно то, что сейчас их внукам и правнукам небезразлична их история. Они хотят сохранить память о своих близких – о солдатах, погибших на полях сражений".

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что по всем озвученным во время встречи вопросам со стороны государственных органов будет налажена работа по оказанию всесторонней необходимой поддержки поисковым движениям.