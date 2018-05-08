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Жээнбеков: Государство будет помогать поисковому движению "Наша Победа"

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 8 мая, в преддверии празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне встретился с руководителем поискового движения "Наша Победа – Биздин Жениш" Светланой Лаптевой и основателями Общественного фонда "Эрдик-Подвиг" Каныбеком Мырзакановым и Гульнарой Мырзакановой, сообщает отдел информационной политики АПКР.

Президент поздравил их с наступающим праздником – Днем Победы, отметив, что этот праздник мы встречаем со слезами на глазах. "Благодаря единству Советского народа, мы одержали Победу. Наш единый народ показал уникальный пример героизма", - подчеркнул глава государства.

На встрече обсуждались вопросы, связанные с проведением поисковых работ, возможностью оказания финансовой помощи при организации поисковых выездов и содействия в организации поиска архивных документов в государственных учреждениях.

Светлана Лаптева рассказала о работе поискового движения "Наша Победа – Биздин Жениш" и планах организации. Заострила внимание на значимости поисковых работ по увековечиванию памяти погибших кыргызстанцев в Великой Отечественной войне.

Каныбек Мырзаканов указал на необходимость широкой поддержки работы, проводимой поисковыми движениями страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков поблагодарил Светлану Лаптеву и Каныбека Мырзаканова за их кропотливую работу по поиску данных о пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, бережное отношение к истории и бескорыстное служение своему делу.

"Ваша работа достойна уважения. Благодаря вашему труду были увековечены имена многих ранее не известных наших солдат", - подчеркнул глава государства.

"Воины-кыргызстанцы вместе со всей страной сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Они внесли весомый вклад в Победу над фашизмом. К сожалению, многие наши деды и прадеды не вернулись с фронта, кто-то без вести пропал. Судьбы их остаются невыясненными, – сказал Президент. – Важно то, что сейчас их внукам и правнукам небезразлична их история. Они хотят сохранить память о своих близких – о солдатах, погибших на полях сражений".

Президент Сооронбай Жээнбеков отметил, что по всем озвученным во время встречи вопросам со стороны государственных органов будет налажена работа по оказанию всесторонней необходимой поддержки поисковым движениям.

URL: https://www.vb.kg/370752
Теги:
9 Мая, праздник, президент, Сооронбай Жээнбеков
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