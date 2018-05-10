Сделайте потише! Столичные жители по-прежнему страдают от громкости азана

Летом прошлого года представитель Духовного управления мусульман Максат Атабаев заявлял о том, что громкость азана в бишкекских мечетях снижена до уровня 40 децибел - допустимой нормы, попросив также духовные учреждения ввести ограничение по громкости на утренние и вечерние призывы к молитве.

Такая мера потребовалась после того, как граждане стали активно жаловаться на слишком громкий азан - призыв мечетей на молитву.

"Затишье" длилось недолго. И с недавнего времени бишкекчане вновь начали жаловаться на громкий азан.

Читатели "Вечерки" и пользователи соцсетей в частности говорят, что "центральная мечеть опять усилила звук и количество громкоговорителей".

"Пугаются уже не только дети, но и пожилые люди. От мэрии и ЦГСЭН никаких действий нет".

"Азан придуман для того, чтобы созывать на молитву. В древности это было актуально из-за отсутствия тех же будильников, чтобы люди не проспали. В современном мире вполне можно использовать альтернативные методы: специальное радио, которое будет транслировать исключительно азан, плюс тот же будильник. Конечно, в мечети азан пусть остается, соблюдать традиции необходимо, но на минимальной громкости. Ведь самое главное - вовремя прочитать сам намаз, а не услышать азан", - поясняют они свое возмущение.

Надо отметить, что Госэпиднадзор выдавал предписание духовным учреждениям неоднократно, как, собственно, и мэрия столицы. Однако с течением времени громкость вновь возвращалась к прежнему уровню, который в утреннее время, ясное дело, нравится не всем.

И несмотря на то, что проблема возникает каждый год, ни у мэрии, ни у Госэпиднадзора по-прежнему нет официальных законодательных полномочий по воздействию на религиозные учреждения. Так как по нормативным документам ГЦСЭН имеет право контролировать лишь силу шума в столичных кафе, ресторанах и т.д. При этом мечети в этом списке не числятся.

Как пояснила "Вечерке" заведующая Отделением коммунальной гигиены Айгуль Бейшеналиева, предусмотренная норма в 40 децибел касается лишь музыкального сопровождения, а не самого молитвенного призыва.

- У нас до сих пор нет нормативно-правовых требований по запрету громкого азана. В 2017 году наше ведомство дало проект постановления в мэрию столицы и Горкешен по решению этого вопроса не только в отношении мечетей, но и других общественных учреждений. Так как эту проблему стоит регулировать комплексно. Правда, после прошлогоднего возмущения горожан учреждена комиссия, в которую входят представители районных администраций, правоохранители и наше ведомство. При выявлении подобных нарушений ее представители проводят беседу с мечетями. Но наложить запрет или потребовать уменьшить азаны, к сожалению, мы не можем. Поэтому прислушиваются к подобным просьбам далеко не все духовные учреждения, - пояснила Бейшеналиева.

Особенно усиливается противостояние мечетей и части бишкекчан в период религиозных праздников и орозо, отмечает специалист Госэпиднадзора.

- Если бы мэрия законодательно одобрила или как-то утвердила предложенное нами постановление, то мы смогли бы проводить замеры и как-то влиять на уровень громкости азана. И это касается не только мечетей, но и других, в том числе увеселительных, общественных учреждений, коих по городу немало. Что касается азанов, то пока мы вынуждены просить ДУМК повлиять на духовные учреждения и ждать решения муниципалитета по данной проблеме, - добавила Айгуль Бейшеналиева.

К сожалению, предписания мэрии и Госкомрелигии носят лишь рекомендательный характер. А прислушиваться к ним или нет, решают уже сами религиозные учреждения. В самой же мэрии Бишкека для регулирования данного вопроса просят обращаться в ГУВД. Так как речь уже идет не столько о шуме, сколько о нарушении общественного порядка.