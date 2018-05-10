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Сделайте потише! Столичные жители по-прежнему страдают от громкости азана

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Виктория Григоренко

Летом прошлого года представитель Духовного управления мусульман Максат Атабаев заявлял о том, что громкость азана в бишкекских мечетях снижена до уровня 40 децибел - допустимой нормы, попросив также духовные учреждения ввести ограничение по громкости на утренние и вечерние призывы к молитве.

Такая мера потребовалась после того, как граждане стали активно жаловаться на слишком громкий азан - призыв мечетей на молитву.

"Затишье" длилось недолго. И с недавнего времени бишкекчане вновь начали жаловаться на громкий азан.

Читатели "Вечерки" и пользователи соцсетей в частности говорят, что "центральная мечеть опять усилила звук и количество громкоговорителей".

"Пугаются уже не только дети, но и пожилые люди. От мэрии и ЦГСЭН никаких действий нет".

"Азан придуман для того, чтобы созывать на молитву. В древности это было актуально из-за отсутствия тех же будильников, чтобы люди не проспали. В современном мире вполне можно использовать альтернативные методы: специальное радио, которое будет транслировать исключительно азан, плюс тот же будильник. Конечно, в мечети азан пусть остается, соблюдать традиции необходимо, но на минимальной громкости. Ведь самое главное - вовремя прочитать сам намаз, а не услышать азан", - поясняют они свое возмущение.

Надо отметить, что Госэпиднадзор выдавал предписание духовным учреждениям неоднократно, как, собственно, и мэрия столицы. Однако с течением времени громкость вновь возвращалась к прежнему уровню, который в утреннее время, ясное дело, нравится не всем.

И несмотря на то, что проблема возникает каждый год, ни у мэрии, ни у Госэпиднадзора по-прежнему нет официальных законодательных полномочий по воздействию на религиозные учреждения. Так как по нормативным документам ГЦСЭН имеет право контролировать лишь силу шума в столичных кафе, ресторанах и т.д. При этом мечети в этом списке не числятся.

Как пояснила "Вечерке" заведующая Отделением коммунальной гигиены Айгуль Бейшеналиева, предусмотренная норма в 40 децибел касается лишь музыкального сопровождения, а не самого молитвенного призыва.

- У нас до сих пор нет нормативно-правовых требований по запрету громкого азана. В 2017 году наше ведомство дало проект постановления в мэрию столицы и Горкешен по решению этого вопроса не только в отношении мечетей, но и других общественных учреждений. Так как эту проблему стоит регулировать комплексно. Правда, после прошлогоднего возмущения горожан учреждена комиссия, в которую входят представители районных администраций, правоохранители и наше ведомство. При выявлении подобных нарушений ее представители проводят беседу с мечетями. Но наложить запрет или потребовать уменьшить азаны, к сожалению, мы не можем. Поэтому прислушиваются к подобным просьбам далеко не все духовные учреждения, - пояснила Бейшеналиева.

Особенно усиливается противостояние мечетей и части бишкекчан в период религиозных праздников и орозо, отмечает специалист Госэпиднадзора.

- Если бы мэрия законодательно одобрила или как-то утвердила предложенное нами постановление, то мы смогли бы проводить замеры и как-то влиять на уровень громкости азана. И это касается не только мечетей, но и других, в том числе увеселительных, общественных учреждений, коих по городу немало. Что касается азанов, то пока мы вынуждены просить ДУМК повлиять на духовные учреждения и ждать решения муниципалитета по данной проблеме, - добавила Айгуль Бейшеналиева.

К сожалению, предписания мэрии и Госкомрелигии носят лишь рекомендательный характер. А прислушиваться к ним или нет, решают уже сами религиозные учреждения. В самой же мэрии Бишкека для регулирования данного вопроса просят обращаться в ГУВД. Так как речь уже идет не столько о шуме, сколько о нарушении общественного порядка.

URL: https://www.vb.kg/370753
Теги:
Орозо айт, ДУМК, Бишкек, громкость азана
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Комментарии
Гражданин
10.05.2018, 09:46

О да у государства больше не осталось проблем как регулировать громкость громкоговорителя религиозных учреждений, а то что в городе нельзя сигналить автомобилям это они не хотят запретить, то что в стране бардак и везде коррупция, про кредит в пол миллиарда $ и на 120 баранов в год выделяется 360 миллионов сомов , 1,5 миллионов граждан уехали заграницу и каждый год от 10 до 15 тысяч граждан переходят на другое гражданство про это ничего не скажут, ребята займитесь лучше своими делами.

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Нургазы
10.05.2018, 10:15

С потеплением начинается ремонт в частных квартирах. С утра до вечера почти во всех этажках гудить строители, а на это никто не жалуется! Всего утром один раз! в сутки, и на это все жалуются.

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Турар Акылбеков
10.05.2018, 10:29
Карма: 0
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Минусов: 0
Комментариев: 1

У религиозных фанатов Личные интересы превыше всего. Мнение окружающих их раздражает. Поэтому они ещё громче будут делать

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Знающий
10.05.2018, 10:45

Сатана задумал это изначально, чтобы мучить людей. 

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длыоуа
10.05.2018, 10:54

Горланить с минаретов не актуально. Действительно, хватит и символического воспроизведения записи. Или как по положено путь мулла сам орет каждый раз как положено. А то свидетели надо одеваться как в аравии в балдохины и костюмы ниндзя и нельзя особо пользоваться благами цивилизации, но через ДИНАМИКИ воспроизводить ЗАПИСЬ - ничего страшного?????  

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Гражданин
10.05.2018, 11:00

А шаманистов тенгринистов и сатанистов это раздражает то что у них нет азана по этому придумывают всякий бред про громкость и машины возле дороги, то что по клубам и свадьбам ходят поют кто умеют и не умеет и там после пьянки орут как резанные этот громкий звук их не волнует а волнует азан, целыми днями сидят и у думают как бы напакасничить религиозным гражданам потому что больше заняться не чем)))

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