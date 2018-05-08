MegaCom поздравляет кыргызстанцев с Днем Победы

Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с наступающим Днем Победы и напоминает о возможности поучаствовать в ежегодной акции "Великая Победа", которая позволяет абонентам выразить слова благодарности героям войны за их подвиг.

Почти каждую семью коснулась Великая Отечественная война, а потому День Победы остается самым светлым праздником для всех кыргызстанцев. Героизм, мужество и самоотверженность ветеранов войны никогда не будут забыты.

Абоненты компании MegaCom могут поздравить ветеранов с 9 мая и отдать им дань уважения, используя возможности своего мобильного телефона. Достаточно отправить SMS с любым текстом на короткий номер 1945 и таким образом перечислить 20 сомов со своего личного счета в помощь защитникам Родины.

Благодаря общим усилиям абонентов MegaCom в рамках акции "Великая Победа" каждый год удается собрать значительные денежные средства, которые равномерно распределяются среди героев войны согласно списку, предоставленного Государственным комитетом по делам обороны Кыргызской Республики и районных управлений социального развития. С итогами акций прошлых лет можно ознакомиться здесь.

Кроме этого, в преддверии празднования Дня Победы в компании MegaCom чествовали героев войны. Сотрудники мобильного оператора связи тепло встретили ветеранов и своими силами подготовили творческие номера. В адрес дорогих гостей были сказаны искренние слова благодарности за мирное небо и свободную жизнь. По уже ставшей традиции каждому патронируемому ветерану была оказана поддержка в виде единовременной денежной выплаты из собственных средств компании MegaCom.