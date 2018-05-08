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В Бишкеке пройдет конкурс "АВТОЛЕДИ - 2018"

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ВБ

ГУОБДД МВД Кыргызской Республики объявляет конкурс "АВТОЛЕДИ - 2018!".

К участию приглашаются "все представительницы прекрасной половины человечества, имеющие водительские права в категории "В", - говорится в сообщении ведомства.

Отбор пройдет 16 мая в 10.00 утра в здании ГУОБДД МВД КР по адресу: г.Бишкек, ул.Ч. Валиханов, 1а. Нужно ли приезжать на авто, имеет ли значение возраст, опыт вождения, и другие вопросы можно узнать по телефонам 0312 901200 и 0500 901200 INFOX (круглосуточно). Звонок бесплатный.

Организатором конкурса является ГУОБДД МВД Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/370755
Теги:
конкурс, транспорт, Бишкек, МВД
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