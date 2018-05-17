Как арендовать участок, являющийся муниципальной собственностью?

Здравствуйте! Я хотела узнать, как я смогу арендовать участок являющуюся муниципальной собственностью, что нужно для этого сделать? - пишет Сайкал.

VB.KG запросили информацию в БишкекГлавАрхитектуре. Вот, какой ответ там подготовили для Сайкал:

Более подробную информацию можно прочитать постановление №288 от 20.12.2011 г., либо по телефону:45-68-47.

Для получения земельного участка под объекты облегченного типа до 30м2 действует мораторий - постановление ГК №76 о внесении изменений и дополнений об объявлении моратория на предоставление прав аренды на земельные участки под объекты различного назначения от 02.12.2009г. Какие улицы попадают под мораторий, можно прочитать постановлении №288 пункт№76 от 02.12.09г. №125