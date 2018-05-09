Сооронбай Жээнбеков принял участие на митинге-реквиеме на площади Победы

Президент Жээнбеков принял участие в митинге-реквиеме, прошедшем на площади Победы в Бишкеке.

Глава государства возложил венок к Вечному огню и минутой молчания почтил память павших в годы Великой Отечественной войны.

На площади Победы состоялся торжественный парад войск Бишкекского гарнизона. После чего президент побеседовал с ветеранами Великой Отечественной войны во время небольшой прогулки по аллее.

А утром Сооронбай Шарипович принял участие в шествии "Бессмертного полка". В руках у президента был портрет Жээнбека Пирназарова, пропавшего без вести на войне.

Глава государства нес портрет своего деда Жээнбека Пирназарова, числящегося в списках без вести пропавших в Великой Отечественной войне. Его сыновья Эрмамат Жээнбеков и Токтомамат Жээнбеков вернулись с фронта с ранениями.

За проявленное мужество они были награждены орденом Красной Звезды и медалями. После войны они многие годы работали на руководящих должностях в советских партийных органах, в различных хозяйствах.

"Потомки никогда не забудут о подвигах наших отцов и дедов, которые победили врага, не жалея жизней ради страны, ради нас. Я также преклоняюсь перед моим дедом Жээнбеком Пирназаровым, его сыновьями Эрмаматом и Токтомаматом Жээнбековыми, которые воевали в Великой Отечественной войне. Никто не забыт, ничто не забыто! Низкий поклон нашим героям, отдавшим свою жизнь во имя нашей мирной жизни", - отметил президент Сооронбай Жээнбеков и поздравил всех соотечественников с Днем Великой Победы.