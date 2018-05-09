9 мая в Бишкеке - "река памяти", которая никогда не иссякнет...

Кыргызстан отмечает День великой Победы над фашистской Германией. Радует, что с каждым годом все больше городов республики и граждан считают своим долгом выйти на улицы городов и отдать дань памяти родным, участвовавшим в Великой Отечественной Войне.

Ровно в 10 часов утра "Бессмертный полк" зашагал по столице. Возглавлял его в этот раз президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков. Глава государства нес портрет деда - Жээнбека Пирназарова. За ним следовали десятки тысяч горожан, считающих своей обязанностью пройти в этот день маршем памяти рядом со своими героями, строго смотрящими со старых фотографий.

По предварительным данным сегодня в марше памяти приняли участие около 50 тыс. человек. Когда первые колонны были уже в центре города, замыкающие – только начинали движение. А шесть лет назад – в 2012 году "Бессмертный полк-Кыргызстан" насчитывал всего три десятка учащихся ошской школы "Светоч". Именно они первыми прошли по южной столице с портретами своих дедов-ветеранов. Идея провести общегородскую акцию памяти принадлежала сотруднику социального отдела мэрии города Ош Курманбаю Ташибаеву. И именно благодаря его поддержке в 2013 году администрация южной столицы дала согласие на проведение первого шествия "Бессмертный полк - Ош" – так он и зашагал по Кыргызстану. Сегодня марш памяти прошел уже в 14 городах нашей республики.

Самое многочисленное шествие прошло в Бишкеке. И как обычно – без сучка и задоринки, несмотря на то, что людей в "Бессмертном полку" было почти вдвое больше, чем в прошлом году. Праздник Памяти – с большой буквы – подарили жителям города участники оргщтаба "Бессмертного полка", в который вошли депутаты Горкенеша, мэрия столицы, представители нескольких общественных организаций, журналисты и волонтеры. И многотысячная людская "река памяти", которая разлилась по столице, стала своеобразным экзаменом для всего коллектива оргштаба. Справились они на твердую пятерку!

- Первое заседание оргштаба в этом году было еще в феврале. С тех пор не прекращалась подготовка к шествию "Бессмертного полка", в котором принимали участие десятки людей. Спасибо им всем за то, что и в этот раз все прошло отлично! – подчеркнула бишкекский координатор движения "Бессмертный полк – Кыргызстан" Зульфира Хайбуллина.

Главное, что четкое администрирование шествия не убило в нем ту душевность, которая стала визитной карточкой "Бессмертного полка-Бишкек" с самого начала его возникновения в столице. А вот ветеранов, едущих в машинах впереди колонн, к сожалению, в этом году уже не было: организаторы так и не смогли собрать фронтовиков, которые согласились бы проехать в открытых ретро-автомобилях. В этом году ветераны и труженики тыла встречали "Бессмертный полк" уже на площади Победы: для них организовали удобные трибуны с защитой от солнца.

Президент Сооронбай Жеенбеков не заставил пожилых героев долго ждать митинга-реквиема. Пройдя часть пути с "Бессмертным полком", он покинул народную колонну и прибыл на Площадь Победы, чтобы почтить минутой молчания память всех, кто своей жизнью авансом заплатил за будущее.

"Единство советского народа стало решающим фактором Победы, - подчеркнул Сооронбай Жеенбеков, - Память о героическом подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны обязывает нас не забывать уроки истории, жить в мире, укреплять единство народа и стабильность в стране. Постоянно заботиться о безопасности и устойчивом развитии нашего суверенного Кыргызстана".

Президент Кыргызстана и официальные лица страны возложили цветы к Вечному огню и дали возможность сделать это всем остальным участникам "Бессмертного полка". Бронзовый факел с пламенем в считанные минуты утонул в цветах. Но люди не спешили расходиться, тем более, что на площади начался концерт под открытым небом – ученики студии актерского мастерства "GALA-театр" радовали горожан песнями и стихами о войне.

- Мы очень рады, что подарили бишкекчанам этот праздник. Именно шествие "Бессмертного полка" придает Дню Победы особую значимость. Ведь все, кто идут в строю, они ведь идут рядом со своими героями. Это рождает незримую, но крепкую связь настоящего с прошлым. И мы должны сделать все, чтобы наши дети помнили о подвиге наших родителях, у которых была на всех одна Родина, Победа, Судьба, - рассказала представитель общественного штаба "Бессмертный полк-Кыргызстан" Галина Кетова. Она добавила, что на этом сегодня торжественные мероприятия не заканчиваются. Вечером горожане могут посетить еще три концерта, на которых будут звучать песни военных лет. До 16.00 выступления пройдут возле здания Ассамблеи народов Кыргызстана, затем в 18.00 –кинотеатр "Россия", в 19.00 – арт-клуб "Студия 247", что на Эркиндик, 37.

Ну а завершит сегодняшний день грандиозный праздничный салют, который начнется в 22.00.