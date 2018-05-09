Более 500 человек станцевали вальс Победы в Бишкеке

В Бишкеке 9 Мая прошла уникальная танцевальная акция "Вальс Победы". В честь 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне в столице Кыргызстана закружились в вальсе более 500 человек.

Участие в мероприятии, ставшем уже традиционным, приняли студенты и школьники, а также творческие коллективы Бишкека. Они исполнили массовый и по-настоящему зрелищный танец перед 30-тысячной аудиторией, пришедшей почтить память ветеранов ВОВ.

Мероприятие не оставило равнодушным никого из присутствующих. Многие горожане закружили в вальсе вместе с участниками акции. Остальные с интересом наблюдали за вальсирующими и подпевали бессмертной композиции "Майский вальс". По завершении танцевального номера на площади Победы раздались бурные овации.

Организатором "Вальса Победы" выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве мэрией г. Бишкека.

Стоит отметить, что в этом году акция прошла уже в четвертый раз. В 2015, 2016 и 2017 годах в ней приняли участие более 2 тысяч человек.