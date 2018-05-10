В связи с реконструкцией проспекта Манаса изменены схемы движения маршрутов

Как сообщают в Управлении городским транспортом, в связи с реконструкцией проспекта Манаса на отрезке от проспекта Жибек Жолу до проспекта Чуй изменены схемы движения маршрутов общественного транспорта.

Движение маршрутов микроавтобусов № 111, 134, 137, 212 будет осуществляться по проспекту Чуй в обе стороны.

Маршруты №167, 186, 184 и автобус № 22 на время ремонта будут курсировать по улице Исанова и проспекту Чуй , в обратную сторону – по проспекту Чуй и улице Тоголока Молдо.

По улице Турусбекова будут курсировать маршруты №176 (север-юг) и №150 (на юг).

Уважаемые горожане! Мэрия города Бишкек приносит свои извинения за причиненные неудобства и обращается к горожанам и гостям столицы с просьбой отнестись с пониманием к изменениям маршрутов общественного транспорта!