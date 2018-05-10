Участок улицы Тыныстанова закроют на реконструкцию

Как сообщают в столичном управлении капитального строительства, с 11 мая на реконструкцию будет закрыт участок улицы Тыныстанова от проспекта Чуй до улицы Фрунзе.

На реконструируемом участке полностью поменяют дорожное покрытие, обновят тротуары, ирригационную систему и дорожную разметку. Работы на улице Тыныстанова планируется полностью завершить до 30 августа 2018 года.

Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.