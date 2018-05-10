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Из 30 жалоб на налоговиков подтвердились 14

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ВБ

В Государственную налоговую службу Кыргызской Республики за три месяца текущего года поступило 55 обращений и жалоб граждан. Из них 30 сообщений касались неправомерных действий сотрудников налоговых органов, 4 – налогоплательщиков, допустивших нарушение налогового законодательства, и 21 – других различных вопросов.

Из поступивших обращений и жалоб по электронной почте поступило 7 сообщений, в письменном виде – 39, на "телефон доверия" – 4 и в СМИ – 5.

Все поступившие сообщения рассмотрены своевременно и в соответствии с законодательством КР.

В ходе служебных проверок из 30 сообщений о неправомерных действиях сотрудников налоговых органов по 14 заявлениям факты подтвердились, по 14 не подтвердились, а по 2 находятся на стадии рассмотрения.

В результате принятых соответствующих мер уволены 2 сотрудника, 4 получили выговор, 5 – замечания, 1 строго предупрежден, 1 был подвергнут ротации, а по 1 факту материалы переданы в прокуратуру.

Из 4-х обращений о нарушениях налогового законодательства со стороны налогоплательщиков в ходе проверки подтвердились факты по 3-м сообщениям, к нарушителям были применены меры административного характера.

ГНС напоминает, что в системе Налоговой службы в целях своевременного и оперативного рассмотрения обращений граждан и налогоплательщиков повсеместно задействованы "телефоны доверия", электронные адреса для приема электронных обращений, функционируют "общественные приемные", что позволяет гражданам обратиться в любой удобной для них форме – письменной, устной или электронной.

Причем граждане могут обратиться не только с жалобами на работу налоговиков, но и на предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в нарушение налогового законодательства.

По поступившим жалобам и обращениям ГНС проводит служебные расследования, проверки, рейдовый налоговый контроль и хронометражные обследования для принятия в последующем соответствующих мер, напоминает пресс-служба ГНС.

URL: https://www.vb.kg/370765
Теги:
Генеральная прокуратура, ГНС, налоги, нарушения
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