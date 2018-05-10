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Бишкекчане мусорили, мусорят и, видимо, будут мусорить

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ВБ

После празднования Дня победы сотрудники МП "Тазалык" вывезли 10 тонн мусора, сообщает пресс-служба мэрии.

В уборке было задействовано 11 единиц спецтехники, из них 9 мусороубочных машин и 2 поливомоечные машины. Беспрерывно на площади Ала-Тоо и площади Победы дежурили 112 грузчиков и дворников, которые в течение суток занимались подбором мусора.

По всему периметру площади Победы были установлены большие пластмассовые урны. Сразу после окончания мероприятий сотрудники предприятия произвели демонтаж шатров, сцены и конструкций из флагов.

В усиленном режиме с раннего утра до 2 часов ночи проводилась уборка центральных улиц, где также проходили праздничные мероприятия, посвящённые 73 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне.

URL: https://www.vb.kg/370770
Теги:
праздник, Бишкек, Тазалык
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