Погода
$ 68.65 - 68.85
€ 81.27 - 82.30

Преступление с интригой - пришел, сломал ворота, дверь, побил стекла, ушел

285  0
ВБ

В ОВД Жайылского района с заявлением обратилась 46-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что 7 мая вечером к ней во двор ворвался неизвестный, который сломал ворота, после этого он направился в сторону дома и сломал входную дверь, разбил несколько окон, после чего скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОВД Жайылского района по горячим следам задержали 29-летнего местного жителя Е.Г. По данному факту ОВД Жайылского района возбудило уголовное дело по ст. 234 (хулиганство) Уголовного кодекса. Задержанный водворен в ИВС. Выясняются обстоятельства происшедшего. Ведется следствие.

Ведется следствие и по другому случаю, также совершенно лишенному логики.

6 мая в реанимацию одной из столичных больниц с телесными повреждениями поступил 21-летний молодой человек, о чем "больничный" милиционер немедленно сообщил в дежурную часть ОВД Аламединского района.

Выяснилось, что пострадавший 21-летний Д.Н. отдыхал с друзьями в парке "Ала-Арча". По предварительной информации, к ним подошли 10-15 молодых людей, которые спровоцировали конфликт. Они же начали закидывать отдыхающих камнями. В результате чего и пострадал Д.Н.

Кроме этого, получили телесные повреждения еще двое, которые в больницу обратились амбулаторно, где им была оказана медицинская помощь, и они отпущены домой.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции ОВД Аламединского района по горячим следам установили автомашины "Хонда-Цивик" и "Хонда-Одиссей", их владельцев и пассажиров. В целях полного изучения и выяснения всех обстоятельств происшедшего в ОВД района были доставлены 7 человек: 1999, 2000 и 2001-годов.

На основании собранных материалов по данному факту следственной службой ОВД Аламединского района возбуждено уголовное по ст. 234 (хулиганство) Уголовного кодекса. Назначены необходимые экспертизы. В настоящий момент

троих водворили в ИВС. Не исключено, что по результатам заключения экспертизы статья может быть переквалифицирована на более тяжкую.

Чего добивались "кидальщики", совершенно непонятно.

URL: https://www.vb.kg/370774
Теги:
Ала-Арча, хулиганство, преступление
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  