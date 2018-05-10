Преступление с интригой - пришел, сломал ворота, дверь, побил стекла, ушел

В ОВД Жайылского района с заявлением обратилась 46-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что 7 мая вечером к ней во двор ворвался неизвестный, который сломал ворота, после этого он направился в сторону дома и сломал входную дверь, разбил несколько окон, после чего скрылся в неизвестном направлении, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОВД Жайылского района по горячим следам задержали 29-летнего местного жителя Е.Г. По данному факту ОВД Жайылского района возбудило уголовное дело по ст. 234 (хулиганство) Уголовного кодекса. Задержанный водворен в ИВС. Выясняются обстоятельства происшедшего. Ведется следствие.

Ведется следствие и по другому случаю, также совершенно лишенному логики.

6 мая в реанимацию одной из столичных больниц с телесными повреждениями поступил 21-летний молодой человек, о чем "больничный" милиционер немедленно сообщил в дежурную часть ОВД Аламединского района.

Выяснилось, что пострадавший 21-летний Д.Н. отдыхал с друзьями в парке "Ала-Арча". По предварительной информации, к ним подошли 10-15 молодых людей, которые спровоцировали конфликт. Они же начали закидывать отдыхающих камнями. В результате чего и пострадал Д.Н.

Кроме этого, получили телесные повреждения еще двое, которые в больницу обратились амбулаторно, где им была оказана медицинская помощь, и они отпущены домой.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции ОВД Аламединского района по горячим следам установили автомашины "Хонда-Цивик" и "Хонда-Одиссей", их владельцев и пассажиров. В целях полного изучения и выяснения всех обстоятельств происшедшего в ОВД района были доставлены 7 человек: 1999, 2000 и 2001-годов.

На основании собранных материалов по данному факту следственной службой ОВД Аламединского района возбуждено уголовное по ст. 234 (хулиганство) Уголовного кодекса. Назначены необходимые экспертизы. В настоящий момент

троих водворили в ИВС. Не исключено, что по результатам заключения экспертизы статья может быть переквалифицирована на более тяжкую.

Чего добивались "кидальщики", совершенно непонятно.