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Дышите глубже: кто поможет Кыргызстану решить проблему смога

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В современном мире проблемы экологии становятся все более актуальными. Они являются следствием многолетнего развития вредных производств и других аспектов человеческой деятельности, направленных на экономический рост. Не являющийся промышленной державой или густонаселенным государством Кыргызстан каким-то образом сумел войти в число стран, обремененным экологическими трудностями. Так, например, сегодня наша столица входит в десятку городов планеты с самым грязным воздухом.

Так высоко мы не были еще ни в одном антирейтинге - сейчас у нас непочетное седьмое место. И, что самое удивительное, достичь отрицательного результата республика смогла вовсе не из-за дыма из труб промышленных предприятий, а благодаря частному сектору. А, именно, особнякам, которые зимой отапливаются в лучшем случае некачественным углем, в худшем - текстильным мусором и покрышками. И если в летнее время нам еще удастся увидеть над столицей чистое небо, то зимой все вокруг затягивает пелена смога.

Власти республики неоднократно пытались решить эту проблему - проводили рейды, штрафовали нарушителей. Но искоренить причину смога карательными мерами не удается. Все дело в низкой сознательности и скромном уровне жизни граждан. Следовательно, когда стоит вопрос между экологией и теплом в доме, люди ожидаемо выбирают последнее.

Между тем, именно проблема грязного воздуха в республике становится причиной тысяч смертей. По оценке ООН, за десять лет, в период с 2010 по 2019 годы, в стране ежегодно из-за качества воздуха умирали до 5 тысяч кыргызстанцев. Это страшные цифры, о которых не принято говорить.

Только за три месяца 2024 года от болезней органов дыхания умерло 808 человек. Причем к аналогичному периоду прошлого года наблюдается рост подобных случаев на 8,2%.

Единственный способ раз и навсегда решить проблему - это переход на более безопасные и чистые решения в энергетике, так называемые "зеленые" технологии. Их сегодня нам активно предлагают западные государства. Точнее, навязывают кредиты на покупку этих технологий. Ради нашего с вами светлого будущего, разумеется. Правда, несмотря на столь сильные переживания за экологию Кыргызстана западники даже не думают о том, чтобы конвертировать наш долг перед ними в "зеленые проекты".

Так что вполне очевидно, что экологическое благополучие КР не беспокоит особо ни США, ни ЕС. Иначе как по-другому объяснить то, что после отказа Европы в рамках санкционной политики от поставок газа из России, крупнейшего добытчика голубого топлива, газ вдруг оказался в опале экоактивистов. Хотя в Европейском Союзе газ, как и ядерная энергетика, на законодательном уровне признаны чистыми источниками энергии.

При этом, если говорить о таких "зеленых решениях" как ветровая и солнечная генерация, которые западники хотят нам продать вместо газа, то их эффективность, по меньшей мере, завышена.

В Европе уже смогли убедиться в том, что эти технологии хороши только в комплексе с традиционными источниками энергии, такими как газ и мирный атом. Но на Западе об этом говорить не любят, ведь лидером в поставках голубого топлива и в ядерных технологиях остается Россия.

Кыргызстан не играет в западные игры. Мы намерены в корне изменить экологическую повестку страны и понимаем, что в этом вопросе можем положиться только на РФ. Такие выводы мы можем делать на основе многолетнего, проверенного сотрудничества наших стран в самых разных сферах.

Примером такого эффективного взаимодействия служит приход на рынок Кыргызстана российского "Газпрома", купившего "Кыргызгаз", а затем закрывшего долги на тот момент убыточного предприятия, а затем восстановившего старую и построившего новую газовую инфраструктуру республики. Благодаря российскому гиганту газификация страны выросла до 40%, при том, что до его прихода на рынок она составляла всего 22%.

Очень здорово то, что "Газпром" активно газифицирует частные домохозяйства столицы Кыргызстана, поскольку это значительно улучшает экологию в стране. Владельцы домов с радостью переходят на голубое топливо, ведь его стоимость вполне конкурентоспособна. Мы платим 18-19 сомов за кубометр, поскольку поставки голубого топлива, в рамках действующих соглашений, производятся по цене значительно ниже коммерческой - $150 за тысячу кубометров. Европейцы о таком могут лишь мечтать.

"Во-первых, здесь стоит сказать об усилиях, которые в этом направлении предпринимает Российско-Кыргызский Фонд развития. Он уже финансирует строительство двух-трех малых ГЭС мощностью до 20-30 мегаватт. Плюс к этому $4 млн они сейчас выделили на Куланакскую ГЭС. Это все делается в рамках политики декарбонизации. Во-вторых, "Росатом" у нас сейчас планирует построить электростанцию, на солнечных батареях и ветроэлектростанции в Иссык-Кульской области. Я думаю, что даже этого уже вполне достаточно, потому что оно уменьшает получение электроэнергии из нашего ТЭЦа. Это, естественно, снижает углеродный след Кыргызстана. Также этому способствовало расширение газификации в стране. Это случилось после продаже нашего "Кыргызгаза" российскому "Газпрому", - говорит эксперт Бакыт Бакетаев.

Также сегодня между нашими странами есть договоренность о строительстве в республике малой АЭС. Согласно меморандуму Минэнерго и "Росатома", строить ее будет российский концерн с огромным опытом в этой сфере. Российские решения сегодня успешно работают во всем мире.

"Это тоже снизить нагрузку на нашу теплоэлектростанции, которая дымит. Электричество будет подаваться в дома, люди меньше будут жечь уголь. В итоге это позитивно отразится на экологической ситуации в нашей стране", - заключил эксперт.

Интересно, что как только появилась информация о возможном строительстве АЭС в Кыргызстане, то сразу же появились те, кто стал говорить о том, что якобы мирный атом представляет угрозу для нашей страны. Понятное дело, что заявления эти исходят от экспертов, общественников и медиаорганизаций, плотно сидящих на западном финансировании.

При этом, если подумать, то появление в республике АЭС полностью решит проблему энергодефицита. АЭС малой мощности, обсуждается 300 мегаватт, способно закрыть базовые потребности страны в электроэнергии и выступить в роли некой балансирующей силы, способной распределять нагрузку на сети, давать электроэнергию тогда, когда другие источники, зависящие от погодных и других условий, не работают.

Куда в этом случае Запад будет девать весь свой "зеленый" малоэффективный, но очень дорогой хлам? Отсюда и попытка настроить население против.

Вместе с тем, заявления прозападных спикеров не вяжутся с таким фактом: ядерные реакторы сегодня эксплуатируются в 32 странах мира. Причем среди них нет стран третьего мира, зато есть Германия, Великобритания, США, Нидерланды, Швеция, Швейцария. В общем, все самые продвинутые и экологичные государства. И да, на всех этих АЭС в качестве топлива в том или ином виде используется уран, которым нас тоже постоянно пугают.

Вот и получается, что США и Европа себе в угоду крутят экологическую повестку как хотят. Снижение выбросов в атмосферу - хорошо, но при условии европейского либо американского лейбла на оборудовании. А если не так, то плохо и опасно. Получаются какие-то двойные, даже тройные стандарты.

Между тем проблемы с экологией есть: грязный воздух, деградация пастбищ, проблема с водой и т.д. Именно поэтому у нас нет ни времени, ни желания ввязываться в эту западную игру зеленых технологий. Нам нужны конкретные и быстрые решения, и желательно не за твердую валюту. В этом надежный стратегический партнер Кыргызстана - Россия. У нее много современных экологичных решений, проверенных временем. Она обладает компетенциями и квалифицированными специалистами, которыми щедро делится со своими партнерами.


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URL: https://www.vb.kg/438559
Теги:
Бишкек, смог
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