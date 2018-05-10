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Майский снег выпадет в Кыргызстане. Штормовое предупреждение от МЧС

1995  0
ВБ

Штормовое предупреждение от МЧС КР!

В период со дня 12 мая по 16 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 13-15 мая в зоне земледелия Чуйской, Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской областей и по востоку Иссык-Кульской котловины осадки ожидаются интенсивные. Усиление западного ветра 12 мая днем и 13-14 мая в Чуйской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях с порывами до 17-22 м/с.

13-15 мая ожидается значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Чуйской, Таласской областей до 14…19°, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей 18…23°, в Иссык-Кульской и Нарынской областях 13…18°, в горных районах 10…15°, в высокогорных районах 0…5°.

Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 11-15 мая

11 мая и 12 мая ночью без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

12 мая днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Иссык-Кульской, Нарынской областях без осадков. 13-14 мая и ночью 15 мая на большей части территориидожди, грозы, в высокогорных районах снег, в зоне земледелия Чуйской, Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской областей и по востоку Иссык-Кульской котловины осадки ожидаются интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, в Чуйской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях с порывами до 17-22 м/с.

15 мая днем временамидожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Чуйской области осадки ожидаются в предгорных и горных районах, в долинной зоне преимущественно без осадков.Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Ориентировочный прогноз погоды по территории Кыргызской Республики на 16-17 мая

16-17 мая сохранится неустойчивая погода : кратковременные дожди, в горных районах снег. Температура воздуха существенно не изменится.

Прогноз погоды по городу Бишкек на 11-13 мая

11 мая и 12 мая ночью без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

12 мая во второй половине дня и 13 мая временами дождь. Ветер западный 4-9 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Прогноз погоды по городу Ош на 11-13 мая

11 мая и 12 мая без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

13 мая дождь. Ветер западный 4-9 м/с.

URL: https://www.vb.kg/370776
Теги:
МЧС, погода, штормовое предупреждение
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