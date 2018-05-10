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Неизвестные угнали старый трактор без двери и двух фар

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ВБ

В ОВД Иссык-Атинского района заявлением обратился 43-летний житель с.Сын-Таш. Потерпевший просит принять меры в отношении неизвестных лиц, которые в ночь на 28 апреля 2018 года похитили трактор марки "МТЗ-80", припаркованный возле своего дома. Данный факт зарегистрирован в ОВД Иссык-Атинского района.

По полученным данным угнанный трактор синего цвета, лакокрасочное покрытие старое, отсутствует левая дверь, передние подкрылки от колеса, нет правой передней и задней левой фары.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по похищенному транспортному средству, просим сообщить в ОВД Иссык-Атинского района Чуйской области по телефонам: 0 (701) 61-69-07, 0 (707) 25-79-02.

URL: https://www.vb.kg/370778
Теги:
ГУВД, транспорт, угон, Чуйская область, преступление
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