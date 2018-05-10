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Председатель Нацбанка Швейцарии: сом - самая стабильная валюта в регионе!

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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 мая, принял председателя Национального банка Швейцарии Томаса Йордана, прибывшего в Кыргызстан по случаю мероприятий, организуемых Национальным банком страны в честь 25-летия со дня введения национальной валюты.

Глава государства отметил высокий уровень участников международной конференции и выразил надежду, что она будет насыщенной и плодотворной.

"Мы высоко ценим сотрудничество между Кыргызстаном и Швейцарией. Выражаю благодарность за повсеместную оказываемую на протяжении более 25 лет консультативную, техническую и финансовую помощь Национальному банку и банковской системе страны. Эта помощь очень эффективна", - подчеркнул президент и отметил личный вклад Томаса Йордана в развитие двусторонних отношений между странами.

Председатель Национального банка Швейцарии Томас Йордан подчеркнул, что Швейцария является надежным партнером Кыргызстана, и поздравил с 25–летием введения национальной валюты – сом, отметив, что сом является самой стабильной валютой в центральноазиатском регионе.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что для Кыргызстана очень важна оказываемая поддержка Европейских партнеров и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между странами, как на самом высоком уровне, так и на уровне государственных органов.

Во встрече приняли участие председатель Национального банка Кыргызской Республики Толкунбек Абдыгулов и посол Швейцарии в Кыргызстане Вероника Ульман.

URL: https://www.vb.kg/370781
Теги:
банковский сектор, валюта, праздник, Швейцария, Сооронбай Жээнбеков
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