Орехи из Кыргызстана не пустили в Россию

10,2 тонны грецких орехов в скорлупе и 165 кг нелущеного арахиса происхождением Республика Кыргызстан задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук". Партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории Республики Кыргызстан для последующей реализации на рынках Красноярска и Читы.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что орехи перевозились в отсутствие фитосанитарного сертификата, подтверждающего их безопасность.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Груз возвращен отправителям в Республику Кыргызстан.