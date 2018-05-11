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Орехи из Кыргызстана не пустили в Россию

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ВБ

10,2 тонны грецких орехов в скорлупе и 165 кг нелущеного арахиса происхождением Республика Кыргызстан задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту "Карасук". Партии продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории Республики Кыргызстан для последующей реализации на рынках Красноярска и Читы.

При проведении карантинного фитосанитарного контроля было установлено, что орехи перевозились в отсутствие фитосанитарного сертификата, подтверждающего их безопасность.

В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Груз возвращен отправителям в Республику Кыргызстан.

URL: https://www.vb.kg/370788
Теги:
Россия, Кыргызстан, фитосанитарный контроль
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