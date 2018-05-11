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Олег Панкратов принял участие в заседании Совета Управляющих ЕБРР

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Министр экономики Кыргызской Республики Олег Панкратов принял участие на Ежегодном заседании Совета Управляющих Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), которое состоялось в Аммане, Иордания, 8-10 мая 2018 года.

На полях Ежегодного собрания были проведены двусторонние встречи с Исполнительным директором по странам ЦА и Турции Наташей Ханженковой, директором по инфраструктуре по России, Средней Азии и Монголии г-жой Екатериной Мирошник, а также с Генеральным секретарем ЕБРР г-ном Энзо Кватрочоке, на которых были обсуждены текущая ситуация, дальнейшие перспективы сотрудничества Кыргызстана с ЕБРР и конкретные вопросы деятельности Банка в рамках реализации проектов в КР, а также были подведены итоги деятельности Банка за прошедшее время, отмечены ощутимые достижения и успехи в сотрудничестве Банка со странами операций.

В ходе Делового форума были обсуждены пять ключевых тем, формирующих новый импульс для развития экономики: обеспечение занятости, реформы финансового сектора, перспективы развития возобновляемой энергетики, стратегия устойчивости и стимулирование инвестиций.

В рамках форума Министр О. Панкратов отметил позитивный опыт сотрудничества между Кыргызской Республикой и ЕБРР, в частности большой вклад Банка в содействие конкурентоспособности частного сектора, а также важной роли ЕБРР в качестве катализатора частных инвестиций в стране.

С начала своей деятельности ЕБРР инвестировал в Кыргызскую Республику почти 700 млн. долл. США в рамках порядка 166 проектов в разных секторах экономики. Из них, в энергетический сектор 33%, в инфраструктуру 32%, в финансовые 20% и в промышленность, торговлю и агро-сектор 15%. При этом доля частного сектора составляет почти 68%.

Приоритеты деятельности Банка в Кыргызской Республике включают оказание помощи государству в проведении реформ по улучшению инвестиционного климата, укрепление муниципальных и инфраструктурных служб в малых городах через коммерциализацию и участие частного сектора, оказание поддержки в развитии частных предприятий и местных финансовых учреждений, укрепление финансового сектора через предоставление займов в местной валюте.

Таким образом, ЕБРР уделяет основное внимание развитию малого и среднего бизнеса, улучшению инвестиционного климата и увеличению доступа к финансированию. Эти задачи полностью совпадают с задачами, стоящими перед Правительством Кыргызской Республики в целом и Министерством экономики в частности.

На сегодняшний день ЕБРР – единственная международная организация, в которой Министр экономики КР является Управляющим от Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/370794
Теги:
ЕБРР, Олег Панкратов, Министерство экономики
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