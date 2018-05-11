Погода
$ 68.47 - 68.71
€ 81.32 - 82.40

ГРС продолжает работу по замене паспортов образца 1994 года

92  0
ВБ

С начала 2016 года по сегодняшний день Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики заменила около 100 тысяч паспортов образца 1994-года.

В целях обеспечения граждан Кыргызской Республики национальными паспортами нового образца (ID-card, eID-card) , с августа 2015 года ГРС провела кампанию по бесплатной паспортизации граждан, достигших 60 лет и выше. Во всех паспортных подразделениях ГРС были организованы мобильные группы по выездному документированию граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прийти и сдать документы на замену паспортов.

За 2016-год ГРС заменила 58 820 паспортов образца 1994-года, за 2017-год – 29011 паспортов и за 1 квартал 2018 года заменено около 3000 тыс. паспортов образца 1994-года.

В целях исключения незаконного обмена паспортов образца 1994-года на идентификационную карту – паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017-года, проводится проверка персональных данных заявителя посредством электронной корпоративной почты и разрабатывается база данных по сериям и номерам выданных паспортов образца 1994-года.

На сегодняшний день ГРС продолжает работу по информированию граждан о необходимости замены паспортов образца 1994-года. По последним данным 40 000 тыс граждан из 64 000 документированы паспортами образца 2004 и 2017-гг.

URL: https://www.vb.kg/370797
Теги:
ГРС, паспорт
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  