ГРС продолжает работу по замене паспортов образца 1994 года

С начала 2016 года по сегодняшний день Государственная регистрационная служба при Правительстве Кыргызской Республики заменила около 100 тысяч паспортов образца 1994-года.

В целях обеспечения граждан Кыргызской Республики национальными паспортами нового образца (ID-card, eID-card) , с августа 2015 года ГРС провела кампанию по бесплатной паспортизации граждан, достигших 60 лет и выше. Во всех паспортных подразделениях ГРС были организованы мобильные группы по выездному документированию граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно прийти и сдать документы на замену паспортов.

За 2016-год ГРС заменила 58 820 паспортов образца 1994-года, за 2017-год – 29011 паспортов и за 1 квартал 2018 года заменено около 3000 тыс. паспортов образца 1994-года.

В целях исключения незаконного обмена паспортов образца 1994-года на идентификационную карту – паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2017-года, проводится проверка персональных данных заявителя посредством электронной корпоративной почты и разрабатывается база данных по сериям и номерам выданных паспортов образца 1994-года.

На сегодняшний день ГРС продолжает работу по информированию граждан о необходимости замены паспортов образца 1994-года. По последним данным 40 000 тыс граждан из 64 000 документированы паспортами образца 2004 и 2017-гг.