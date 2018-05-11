На Иссык-Куле будет организован лагерь для детей, живущих с ВИЧ

"В Кыргызстане зарегистрировано более 600 детей с ВИЧ-положительным статусом, - рассказал пресс-центру Минздрава КР директор Республиканского центра "СПИД" Улан Кадырбеков. - Мы попросили ЮНИСЕФ поддержать идею о проведении в текущем году международного летнего лагеря для детей, живущих с ВИЧ, и получили согласие. Была достигнута предварительная договоренность, что на базе этого лагеря будет проведено обучение врачей-педиатров, психологов и социологов, работающих с такими детьми, а также самих детей и их родителей. Предполагается более 170 участников из Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана и более 15 тренеров международного уровня из Германии, США, России, Украины.

Это поможет детям формировать лидерские качества, потому что они растут, и у них возникает множество вопросов, почему они ежедневно принимают лекарства, и также остро стоит вопрос открытия их статуса, потому что во многих случаях даже родители не могут об этом сказать. Соответственно, необходимо подготовить подростковую психику к тому, что они болеют инфекционным заболеванием, которое в настоящее время пока неизлечимо, но при приеме препаратов имеется реальная возможность продлить продолжительность жизни без ограничений её в качестве. Открытие статуса дает возможность детям осознанно придерживаться АРВ-терапии, и вопрос формирования приверженности очень важен, потому что только в случае регулярного приема препаратов человек, будь то ребенок или взрослый, имеет неопределяемую вирусную нагрузку, и его организм функционирует фактически полноценно без угрозы как для общества, так и для самого себя в плане развития вторичной и оппортунистической инфекции".

По данным Республиканского центра "СПИД" на 1 мая 2018 года, в Кыргызстане зарегистрировано 7666 случаев ВИЧ из числа граждан страны.