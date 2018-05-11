"Бакай Банк" внедрил пополнение карт ЭЛКАРТ через систему CONTACT

ОАО "Бакай Банк" рад сообщить вам о внедрении новой услуги пополнения карт национальной платежной системы ЭЛКАРТ через систему денежных переводов CONTACT.
Международная система денежных переводов CONTACT дает своим клиентам следующие преимущества:
• Легкий процесс заполнения формы для отправки денег;
• Скорость перевода не превышает 20 минут. Если страна получателя находится в другом часовом поясе, то время перевода может увеличиваться;
• Безопасность гарантируется числовым паролем, который знает только отправитель;
Также в рамках данной услуги клиенты могут:
Внести наличные на свою карту;
Внести наличные на карту другого человека (друзьям, родственникам, в том числе путешествующим за границей);
Погасить кредит, связанный с картой (свой или другого человека);
Заплатить сумму перевода и комиссию, и получить квитанцию об оплате услуги.
Пополнить можно все карты, выпущенные в КР. Комиссия за оказание услуги составляет 1% от суммы перевода. Доступные валюты операций:
- Рубли
- Доллары
- США
- Евро
с последующей конвертацией на карту в кыргызских сомах. Максимальная сумма одного перевода не должна превышать 50 тыс. рублей или 5 тыс. долларов США/евро.
Срок зачисления денежных средств: от 2 секунд до 5 банковских дней.
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ОАО "Бакай Банк" более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.