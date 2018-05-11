"Бакай Банк" внедрил пополнение карт ЭЛКАРТ через систему CONTACT

ОАО "Бакай Банк" рад сообщить вам о внедрении новой услуги пополнения карт национальной платежной системы ЭЛКАРТ через систему денежных переводов CONTACT.

Международная система денежных переводов CONTACT дает своим клиентам следующие преимущества:

• Легкий процесс заполнения формы для отправки денег;

• Скорость перевода не превышает 20 минут. Если страна получателя находится в другом часовом поясе, то время перевода может увеличиваться;

• Безопасность гарантируется числовым паролем, который знает только отправитель;

Также в рамках данной услуги клиенты могут:

Внести наличные на свою карту;

Внести наличные на карту другого человека (друзьям, родственникам, в том числе путешествующим за границей);

Погасить кредит, связанный с картой (свой или другого человека);

Заплатить сумму перевода и комиссию, и получить квитанцию об оплате услуги.

Пополнить можно все карты, выпущенные в КР. Комиссия за оказание услуги составляет 1% от суммы перевода. Доступные валюты операций:

- Рубли

- Доллары

- США

- Евро

с последующей конвертацией на карту в кыргызских сомах. Максимальная сумма одного перевода не должна превышать 50 тыс. рублей или 5 тыс. долларов США/евро.

Срок зачисления денежных средств: от 2 секунд до 5 банковских дней.

С другими системами денежных переводов ОАО "Бакай Банк" вы можете ознакомиться на нашем сайте

ОАО "Бакай Банк" более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.