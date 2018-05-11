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Патриоты Кыргызстана предлагают народу самому выплатить внешний долг

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Эркина Асанбаева

Ряд молодых людей, называющих себя патриотами Кыргызстана, прислали в редакцию VB.KG видеоролик, в котором озвучивают весьма неоднозначную инициативу. Свое обращение авторы видео адресовали президенту страны Сооронбаю Жээнбекову.

Судя по всему, лидер движения, обратился к кыргызстанцам с просьбой помочь выплатить государству внешний долг.

На такие мысли, как признается молодой человек, их натолкнула ситуация с Китаем и Таджикистаном, когда поднебесная "отжала" у должника - Таджикистана, часть территории в Восточном Таджикистане.

"Кыргызский народ обеспокоен тем, что Китайская Народная Республика отняла часть территории Бадахшан у Таджикистана за невыплаченный долг. Кыргызстан же должен Китаю порядка полутора миллиардов долларов. С каждым днем момент расплаты близок. Уже завтра из-за бессовестных власть имущих мы можем остаться без родной земли", - говорят авторы обращения.

В этой связи люди по ту сторону камеры предложили кыргыстанцам самим начать платить по долгам.

"Специально для этих целей мы предлагаем открыть депозитный счет, куда каждый неравнодушный гражданин сможет внести свой вклад. Мы возьмем все под свой личный контроль. Не надо ждать от государства помощи, нужно спросить себя, чем мы можем помочь государству", - добавил герой ролика.

Много ли филантропов подпишутся под идеей, неизвестно. Тем более, что "благородные" намерения выступающих вызывают некоторые сомнения.

Отметим, на конец января 2018 года общий объем госдолга Кыргызстана составлял 4 млрд 624 млн. долларов. Долг перед Китаем - 1 млрд. 711 млн. долларов.

URL: https://www.vb.kg/370801
Теги:
долг, Китай, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
М Р
11.05.2018, 15:16
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 5
Комментариев: 12

Я готов внести посильный вклад в покрытие внешнего долга. По 20 000 сом с каждого гражданина!!!

И это только Китаю.

Только есть условие, я хочу видеть воров, растащивших кредиты, за решеткой.

В противном случае, я буду считать себя рабом, а не патриотом.

Одни воруют- а другие расплачиваются!!!

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Жалоба модератору
Ss Sd
11.05.2018, 15:23
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 2

Господа Шадиев, Сатыбалдиев, Атамбаев, Артыкбаев - тюрьма плачет по вам...

+1
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Жалоба модератору
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