Мэрия: работы по реконструкции парка имени Фучика продолжаются

По информации муниципальной администрации Ленинского района, с наступлением весны были начаты работы по реконструкции парка имени Фучика.

В связи с частыми ливневыми дождями и наличием грунтовых вод в земле, работы по строительству тротуаров, аллей и установке опор освещения временами были приостановлены.

На сегодняшний день реконструкция парка имени Ю.Фучика идет полным ходом.

В рамках разработанного муниципальным предприятием "Бишкекглавархитектура" проекта по реконструкции парка, по первому этапу были разработаны проекты по направлениям:

- строительство освещения (установка 87 опор с прожектором и 22 камер видеонаблюдения, 11 точек Wi-Fi);

- строительство тротуаров и аллей (замена более 11600 кв. м);

- строительство ирригации (железобетонные лотки 3448 п.м., трубы – 333 п.м.);

- изготовление и установка МАФ 45 скамеек, 90 урн, 8 пергол, 3 беседок, 13 навесов, 8 флагштоков;

- изготовление и установка воркаут-комплекса (1 комплекс из 9 тренажеров-горок);

- строительство наружных сетей водопровода и канализации парка (для летнего кафе, фонтана, двух модульных туалетов и административного здания).

В настоящее время выполнено 70% объема работ по реконструкции парка. Полное завершение работ планируется в июне текущего года.