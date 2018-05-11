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Рядом с могилами героев ВОВ устроили мусорную свалку

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Оксана Гут

То, о чем рассказала и что показала пользователь Facebook Юлия Барабина-Шеварокова, невозможно ни объяснить, ни принять. И тут дело даже не в экологии.

На своем аккаунте в соцсети она опубликовала фото части Юго-Западного кладбища в Чон-Арыке, где год назад было снесено ограждение между погостом и жилой зоной. На фотографиях видно, что в пяти метрах от могил, в том числе ветеранов ВОВ, развернулась свалка. По всей видимости, отмечает автор, это продукт жизнедеятельности местных жителей.

- Однако неужели её не замечают МСУ? Ведь на фото только часть рва в мусоре, а он длинный, несколько сот метров. На фото часть кладбища, где нашли свой вечный покой ветераны Великой Отечественной Войны. В частности, наша бабушка, которая в первые дни агрессии Гитлера против СССР добровольцем отправилась на фронт, будучи офицером медслужбы. Она прошла плен в фашистских лагерях, бежала и вновь служила Родине в партизанских частях, была ранена и впоследствии всю свою жизнь посвятила Кыргызстану. Она работала, работала, работала, и вся её жизнь была пахота на благо государства, - пишет Юлия.

Редакция VB.KG обратилась за разъяснениями в Бишкекское агентство ритуальных услуг.

На вопрос "Вечерки", почему муниципальные службы запустили состояние столичного кладбища, директор Агентства Аскербек Алиев заявил, что не знает, о какой мусорной свалке идет речь.

- Кладбище вроде убирают. Правда, я недавно назначил там нового смотрителя. Еще и православные праздники же, родительские дни. В это время там очень много посетителей. Возможно, из-за этого скопился мусор. Но я лично поеду и посмотрю, в чем дело. А позже дам письменный ответ с фотографиями о проделанной работе, - пообещал Аскербек Алиев.

Ждем с нетерпением результатов, раз сам глава Бишкекского агентства ритуальных услуг пообещал – должен выполнить. К слову, чиновник сразу оговорился, вывоз мусора может занять пару месяцев.

В свою очередь редакция VB.KG обращается к местным жителям. Граждане, то, что вы решили жить буквально под кладбищем - ваш выбор. И то, что в ваши дворы стекают с него воды - тоже ваш осознанный выбор. Только, пожалуйста, имейте совесть - не оскверняйте память тех, кто нашел на этой земле свой последний приют.

URL: https://www.vb.kg/370805
Теги:
ветераны, ВОВ, кладбище, Бишкек, мэрия
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