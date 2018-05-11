Нерациональное использование средств выявлено в Госслужбе миграции

Счетной палатой проведен плановый аудит использования бюджетных, специальных и иных средств в Государственной службе миграции при Правительстве КР и ее подведомственных учреждениях за 2016 год.

По результатам аудита установлены нерационально использованные средства в виде сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей на 600,6 тыс. сомов. Из них, в центральном аппарате сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей составили 161,9 тыс. сомов, остатки средств в расчетах - 172,0 тыс. сомов; Информационно-консультационном центре 136,6 тыс. сомов и 130,1 тыс. сомов соответственно.

При аудите конкурсных документов установлен ряд нарушений Закона КР "О государственных закупках". К примеру, победитель тендера на приобретение стеллажей и офисных кресел на 254,1 тыс. сомов отказался от заключения договора, объяснив причину отказа неправильно подсчитанной ценой лота, что может привести к убыткам, и отсутствием свободных денежных средств. Таким образом, индивидуальный предприниматель нарушил условия, гарантирующие конкурсную заявку, подписанную и заверенную собственной печатью. В связи с этим договор был заключен с другой компанией на 374,7 тыс. сомов. В результате потери бюджета за счет разницы цен составили 120,6 тыс. сомов. При этом, Госслужбой миграции не инициировано включение в базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков предпринимателя, отказавшегося от заключения договора.

По итогам аудита руководству Госслужбы предписано принять необходимые меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также включить в базу данных ненадежных (недобросовестных) поставщиков компанию, отказавшейся от заключения договора.