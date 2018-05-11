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Причина отравления кикбоксеров на Иссык-Куле - сальмонелла

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ВБ

Начиная с 7 мая 2018 года в инфекционное отделение территориальной больницы Иссык-Кульского района было госпитализировано 24 человека, где всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. В связи с удовлетворительным состоянием 8 пострадавших (7 спортсменов из Ирана, Ирака, ОАЭ и сотрудник пищеблока санатория) были выписаны 08.05.18 г. На 11.05.18г в инфекционном отделении остаются 16 человек. Состояние пострадавших относительно удовлетворительное, тяжелобольных нет, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Министерством здравоохранения была создана бригада быстрого реагирования и направлена в санаторий "Иссык-Куль -Аврора", которой на месте проведены необходимые мероприятия по ликвидации пищевого отравления. Главный государственный санитарный врач республики, заместитель министра здравоохранения КР Олег Горин и директор ДПЗиГСЭН Толо Исаков находятся в городе Чолпон-Ата и на месте контролируют проводимые мероприятия по данному случаю, а также проверяют готовность к летнему туристическому сезону и к Играм кочевников.

Составлены протоколы и вынесены постановления о наложении штрафа на главного врача Иссык-Кульской ТБ за нарушения постановления правительства КР№583 от 23.09.11 года за неподачу своевременного экстренного извещения (5 тысяч сом), директора санатория (10 тысяч сом), ведомственного врача санатории (3 тысячи сом), зав.складом и зав. отделом питания (по 5 тысяч сом).

Предварительно был поставлен диагноз: "Пищевая токсикоинфекция". Для выяснения причин данного пищевого отравления были отобраны анализы на лабораторные исследования у 8 больных и 13 работников пищеблока, 25 смывов на патогенную микрофлору, также анализы суточной пробы готовых блюд с 06.05.18года (6 видов готовых блюд). Подозреваемым продуктом является запеканка. По предварительным результатам лабораторных исследований высеяна сальмонелла.

URL: https://www.vb.kg/370815
Теги:
Иссык-Кульская область, отравление, спорт
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