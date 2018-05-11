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Ратифицировано Соглашение об учреждении Института ЦАРЭС

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ВБ

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Закон Кыргызской Республики "О ратификации Соглашения между государствами-участниками Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества об учреждении Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества", подписанного 26 октября 2016 года в городе Исламабад, сообщает отдел информполитики АПКР.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 5 апреля 2018 года.

Соглашение об учреждении Института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества направлено на создание центра научных исследований и наращивание потенциала, который будет способствовать повышению качества и эффективности Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (далее ЦАРЭС).

Создание Института ЦАРЭС - из методов эффективного регионального сотрудничества для достижения цели ускорения экономического роста в регионе ЦАРЭС. Институт ЦАРЭС послужит важным шагом на пути к региональному экономическому сотрудничеству и прогрессу.

Закон вступает в силу по истечении семи дней со дня официального опубликования.

URL: https://www.vb.kg/370817
Теги:
президент, Центральная Азия, Сооронбай Жээнбеков
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