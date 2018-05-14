Кыргызстану грозит новая волна афганских наркотиков

11 мая 2018 года для личного состава Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызской Республики прошло обучение профилактике ВИЧ-инфекции при взаимодействии с уязвимыми группами.

Лекторами были озвучены весьма тревожные тенденции.

Тимур Исаков, главный специалист службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР, ответственный секретарь Государственного координационного комитета по контролю наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров:

- Вопросами наркотиков занимаюсь уже четверть века. Мировое сообщество бьет тревогу, потому что согласно оценочной цифре, в прошлом году Афганистан дал почти стопроцентный прирост производства наркотиков, и нам грозит волна наркотиков афганского происхождения, плюс добавились новые психоактивные вещества. В настоящее время из тысячи новых наименований в Кыргызстане мы поставили под контроль всего 80. Они появляются, - мы их ставим под контроль, и это какая-то бесконечная работа…

Молодежь активно пересаживается на новые психоактивные вещества, торговля переходит с улиц в интернет. Наркосцена очень изменилась, и та дорога, по которой мы катили четверть века, и та ситуация, к которой мы привыкли, она резко меняется.

Когда-то пути распространения ВИЧ/СПИДа в 90% случаев составляли лица, употребляющие инъекционные наркотики (ЛУИН), потом постепенно процентное соотношение стало падать в пользу распространения половым путем, между 2011 и 2012 годом они были 50 на 50. И, кажется, эта ситуация должна была выглядеть дальше лучше, и количество лиц ВИЧ-инфицированных лиц, употребляющих наркотики, должно бы сокращаться, но тревожная тенденция повернулась вспять. В последнее время ЛУИН стали вновь возвращаться в доминирующую группу, и это очень тревожный факт.

Всё говорит за то, что нужна если не новая, то какая-то модернизированная наркополитика. В настоящее время мы готовимся к заседанию Государственного координационного комитета, подбираем материалы и составили повестку дня, как раз с тем, чтобы на этом заседании набросать контуры модернизированной наркополитики КР на следующий период, начиная с 2019 года и дальше.

Похожая ситуация происходит сейчас и на глобальном уровне. Недавно большая представительная делегация из Кыргызстана участвовала в 61-й сессии Комиссии по наркотическим средствам в Вене. На следующий год будут подводиться итоги десятилетнего периода политической декларации Плана действий по наркотикам, формируется новая глобальная модернизированная наркополитика. Несмотря на принимаемые меры, сейчас в мире наблюдается беспрецедентное увеличение производства кокаина, атакуют новые психоактивные вещества, поэтому и на глобальном, и на национальном уровнях требуется модернизация наркополитики и к этому надо приступать незамедлительно.

Мы не сидим на месте. Как известно, в 2019 году будет открыта альтернативная дорога север-юг, и она будет проходить по местностям, где совсем нет никакой правоохранительной инфраструктуры. Это дикие места, где нет ни постов, ни людей. Этой трассой, естественно, могут воспользоваться, чтобы провозить по ней наркотики. В данное время вместе с донорами мы занимаемся вопросами наращивания там инфраструктуры, необходимо строить контрольно-пропускные пункты и т.п. Если на первом этапе нам не удастся отбить этот шквал, население будет страдать, и там будет разрастаться потребление наркотиков, и нужно будет принимать срочные меры и желательно превентивные, и сейчас думать о развитии наркологической службы в Нарынской и Иссык-Кульских областях и т.д. Эту стратегию я называю переходом от реактивной, когда мы реагируем на уже произошедшие события, к проактивной, т.е. к профилактической политике, и это наша основная забота на сегодняшний день. Данный вопрос и был темой моего доклада на 61-й сессии Комиссии по наркотическим средствам в Вене.

Что касается наркопрофилактики, ситуация не такая печальная. Даже при отсутствии закона Правительство приняло антинаркотическую программу, в которой наркопрофилактика расписана стопроцентно правильно, на нормальной научной методологической основе и на основе рекомендаций и решений всех профильных институтов Организации ООН. Мы всё больше отходим от запугивания населения через различного рода лекции о вреде наркотиков, которое было распространено ранее в 90% активности. Согласно одному из выводов криминологов мира, участников Всемирного криминологического конгресса в 1990 году в Гаване, общая профилактика не работает. Речь идет о том, что мы должны переключиться от никому не нужной и вредной общей профилактики на профилактику, которая воздействует на уязвимые группы и на индивидуальную профилактику.

Беседовала Елена Баялинова, консультант Министерства здравоохранения КР.