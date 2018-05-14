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Граждане КР разобрались с пограничниками, зашедшими на чужую территорию

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ВБ

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что 12 мая 2018 г. четверо военнослужащих ПВ ГКНБ Республики Таджикистан на автомашине заехали в глубь территорию Кыргызстана примерно 40-50 метров.

Пограничный наряд Тажикистана в н.п. Сада Лейлекского района Баткенской области углубившись на территорию КР начали проверять документы некоторых жителей приграничного села, что вызвало возмущение местных жителей. После словесных перепалок кыргызские граждане забрали ключи от автомобиля у военнослужащих Таджикистана, произошел небольшой конфликт.

На место незамедлительно прибыли пограничный наряд и сотрудники правоохранительных органов Кыргызстана, конфликт был локализаван. Также была проведена встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана, на которой таджикская сторона сообщила что пограничный наряд состояли из молодых солдат, и из-за незнания местности ошибочно зашли на территорию КР. Таджикская сторона принесла извинения за случившееся.

В данное время начато расследование произошедшего, а автотранспорт военнослужащих Таджикистана эвакуировали сотрудники правоохранительных органов Лейлекского района для дальнейшего разбирательства.

ГПС КР контролирует ситуацию на данном участке кыргызско-таджикской госграницы.

URL: https://www.vb.kg/370823
Теги:
Лейлекский район, Таджикистан, Кыргызстан, Погранслужба
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