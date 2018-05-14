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В Кыргызстане пройдет ночь музеев

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Творческая группа "OYOUM group" под патронажем Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики приглашает на ставшую уже традицией для города "Ночь музеев". Пройдет она 18 мая.

В Бишкеке 18 мая с 18:00 до 24:00 гостей ждут здесь:

1. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

2. Республиканская библиотекаg им. Касымалы Баялинова.

3. Русский драматический театр им. Чингиза Айтматова.

4. Кыргызский государственный мемориальный дом-музей им. Михаила Фрунзе.

5. Дом-музей Чингиза Айтматова.

6. Дом кино им. Чингиза Айтматова.

7. Мемориальный дом-музей Ольги Мануйловой.

8. Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова.

9. Музей-мастерская Суйменкула Чокморова.

10. Музей скульптуры под открытым небом "Дубовый парк".

11. Выставочный зал Союза художников КР "Дубовый парк".

12. Студия 705 (с 18:00-23:00).

13. Loft "ЦЕХ".

14. Concert Hall "Тунгуч".

15. Центр Asanbay (по билетам).

16. Музей "ДНК".

В областях Кыргызстана акция пройдет 20 мая с 18:00 до 22:00 на следующих площадках:

1. Национальный историко-археологический музейный комплекс "Сулайман-Тоо" Оше.

2. Национальный комплекс "Манас-Ордо" в Таласской области.

3. Баткенский областной драматический театр в Баткене.

4. Галерея "Билимкана" в Джалал-Абаде.

5. Музей современного искусства Shygaev museum в селе Каджи-Сай Иссык-Кульской области.

6. Центр кочевой цивилизации имени Курманжан Датки в селе Сары-Ой Иссык-Кульской области.

7. Нарынский областной историко-этнографический музей в Нарыне.

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URL: https://www.vb.kg/370824
Теги:
Министерство культуры и туризма, музей, Бишкек, Кыргызстан
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