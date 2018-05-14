Тем, кто собирается на Иссык-Куль – берегись камнепада!

Для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта с 14-мая по 18-мая 2018 года силами работников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" будут проводится работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт 120 км Боомского ущелья, сообщает пресс-служба "Кыргыз Темир жолу".

Движение для автотранспорта с 14-мая по 18-мая 2018 года с 09-00 часов до 15-00 часов местного времени будет периодически перекрываться сотрудниками ГУОБДД МВД КР.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней прекратится и будет проведен пропуск автотранспорта.

Напомним, что работы проводятся в светлое время суток при благоприятных погодных условиях.

Заранее приносим свои извинения за принесенные неудобства и просим отнестись с пониманием.