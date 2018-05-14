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Весна не будет? На Бишкек надвигается ливень

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ВБ

То ураганный ветер с дождем и грозами, то резкое потепление... Как привыкнуть к перепадам настроения нынешней весны? Как вариант, всегда иметь под рукой дождевик или зонт. Пригодится обязательно, как, например, сегодня.

Восточную часть города накрыло ливневым дождем. До центра и западной части дождь пока не дошел.

И, конечно же, не стоит забывать про штормовое предупреждение от МЧС КР.

В период со дня 12 мая по 16 мая ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 13-15 мая в зоне земледелия Чуйской, Баткенской, Ошской, Жалал-Абадской областей и по востоку Иссык-Кульской котловины осадки ожидаются интенсивные. Усиление западного ветра 12 мая днем и 13-14 мая в Чуйской, Таласской, Нарынской, Иссык-Кульской областях с порывами до 17-22 метров в секунду.

13-15 мая ожидается значительное понижение дневной температуры воздуха: в зоне земледелия Чуйской, Таласской областей до 14…19°, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей 18…23°, в Иссык-Кульской и Нарынской областях 13…18°, в горных районах 10…15°, в высокогорных районах 0…5°. Такая неустойчивая погода осложнит проведение сельскохозяйственных работ, выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

Для обеспечения безопасности граждан и недопущения гибели людей, со стороны МЧС КР издана телефонограмма за №02-34/304-Т и №02-34/374 от 10 мая 2018 года, которая была доведена до соответствующих служб Гражданской защиты, полномочных представителей Правительства Кыргызской Республики в областях и мэров гг. Бишкек, Ош. Также посредством сотовых операторов переданы СМС оповещения для граждан, и через бегущую строку телевизионных каналов проведено информирование граждан.

URL: https://www.vb.kg/370828
Теги:
МЧС, погода, Кыргызстан
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Комментарии
Назгуль
14.05.2018, 11:38

По Ворошилова как раз со спортшколы шли. Так хоть лодку покупай, давно такой стены воды не было. По тротуарам вода прям рекой течет.

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