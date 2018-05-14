Правозащитники требуют отставки муфтия Кыргызстана

Ряд правозащитников выразили недоверие Духовному управлению мусульман Кыргызстана, в частности его главе Максату ажы Токтомушеву. Пресс-конференция с их участием состоялась сегодня, 14 мая.

По словам выступавших, ежегодно в паломничество со всей страны отправляются более двух тысяч верующих, а сам хадж обходится для желающих попасть на святую землю в несколько тысяч долларов.

- В этом году стоимость поездки составила 2890 долларов. Порядка 50 квот раздает сам духовный лидер Максат Токтомушев. Никто не следит за тем, кто эти люди, и за сколько он продает эти места. Если умножить эти цифры, то выходит весьма крупная сумма. В ДУМК не могут пояснить, куда уходят эти 2890 долларов. никто до сих пор не обнародовал эти данные и не привел калькуляцию, - заявил один из правозащитников Келдибек Аскаралиев.

По словам его коллеги Качкына Булатова, руководители групп паломников имеют свои "доли", а ежегодное увеличение стоимости поездки на хадж заметно невооруженным глазом.

- В конце 90-х годов стоимость хаджа для одного человека была 5 долларов. С каждым годом та цифра увеличивалась. Суммы, собираемые с паломников, внушительные. В 2014 году - миллион 800 тысяч долларов. Куда на самом деле уходят эти деньги? Кто-нибудь их проверяет? - задался вопросом мужчина.

Выступавшие потребовали отставки главы духовного управления и впредь вести прозрачную политику в стенах учреждения.

Отметим, в этом году Саудовская Аравия выделила Кыргызстану 5400 квот, что на 640 больше, чем в 2017 году.

В прошлом году хадж обошелся дешевле – в 2760 долларов, разница с 2018 годом составила 130 долларов.