Погода
$ 68.39 - 68.61
€ 81.47 - 82.47

Правозащитники требуют отставки муфтия Кыргызстана

240  0
Эркина Асанбаева

Ряд правозащитников выразили недоверие Духовному управлению мусульман Кыргызстана, в частности его главе Максату ажы Токтомушеву. Пресс-конференция с их участием состоялась сегодня, 14 мая.

По словам выступавших, ежегодно в паломничество со всей страны отправляются более двух тысяч верующих, а сам хадж обходится для желающих попасть на святую землю в несколько тысяч долларов.

- В этом году стоимость поездки составила 2890 долларов. Порядка 50 квот раздает сам духовный лидер Максат Токтомушев. Никто не следит за тем, кто эти люди, и за сколько он продает эти места. Если умножить эти цифры, то выходит весьма крупная сумма. В ДУМК не могут пояснить, куда уходят эти 2890 долларов. никто до сих пор не обнародовал эти данные и не привел калькуляцию, - заявил один из правозащитников Келдибек Аскаралиев.

По словам его коллеги Качкына Булатова, руководители групп паломников имеют свои "доли", а ежегодное увеличение стоимости поездки на хадж заметно невооруженным глазом.

- В конце 90-х годов стоимость хаджа для одного человека была 5 долларов. С каждым годом та цифра увеличивалась. Суммы, собираемые с паломников, внушительные. В 2014 году - миллион 800 тысяч долларов. Куда на самом деле уходят эти деньги? Кто-нибудь их проверяет? - задался вопросом мужчина.

Выступавшие потребовали отставки главы духовного управления и впредь вести прозрачную политику в стенах учреждения.

Отметим, в этом году Саудовская Аравия выделила Кыргызстану 5400 квот, что на 640 больше, чем в 2017 году.

В прошлом году хадж обошелся дешевле – в 2760 долларов, разница с 2018 годом составила 130 долларов.

URL: https://www.vb.kg/370833
Теги:
коррупция, хадж, ДУМК, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  