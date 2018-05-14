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Теория заговора, или кто стравливает Атамбаева с Жээнбековым

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Оксана Гут

О расколе в СДПК и конкретно между Алмазбеком Атамбаевым и Сооронбаем Жээнбековым эксперты, политологи, отдельные социал-демократы заговорили в конце марта. Очевидным противостояние бывшего и нынешнего президентов стало 31 марта после того, как Атамбаев дал первую пресс-конференцию в качестве лидера правящей партии. Тогда он сделал много громких нелицеприятных заявлений в адрес своего же ставленника. Мол, и борьбу с коррупцией Жээнбеков не может продолжить, и столичную ТЭЦ к ОЗП, когда и случилась авария, готовило его правительство и много-много прочего.

- Когда Атамбаев продвигал на президентских выборах своего соратника, то он думал, что Жээнбеков останется ему подвластным. Якобы номинально президентом страны станет Жээнбеков, а он – Атамбаев как "теневой куратор" продолжит управлять государством и принимать стратегически важные решения. А не получилось. Сооронбай Жээнбеков стал самостоятельным управленцем, что, разумеется, не нравится его предшественнику, - заявил отечественный политолог Марс Сариев в беседе с VB.KG.

На вопрос "Вечерки", выгодно ли кому-то стравливать лидеров партии СДПК и государства, как об этом пишут в соцсетях некоторые социал-демократы, Марс Сариев ответил:

- Это похоже на теорию заговора. Не надо искать виноватых на стороне. Оба, и экс- и нынешний президент самостоятельные личности. Это если и не нормальный, но, по крайней мере, естественный процесс. И он никак не мешает государственному устройству. Напротив, политическая ситуация в динамике, коррупционные дела раскрываются, система оздоравливается.

Среди сторонников Атамбаева и Жээнбекова есть и те, которые призывают президентов - бывшего и нынешнего, переступить через разногласия, объединиться и перейти к конструктивным совместным действиям.

- Не может быть в Кыргызстане политического тандема, как в той же России. У нас менталитет другой. Наш народ уважает силу самостоятельности. Если Жээнбеков каким-либо способом объединится с Атамбаевым, то его просто перестанут уважать. Возможно, Сооронбай Шарипович и хотел бы по-человечески прислушиваться к предшественнику, но это противоречит его интересам, интересам государственной власти, - заключил Сариев.

Политолог также отметил, что сейчас от действующего главы государства народ ждет решительных мер по депутатскому расследованию причин аварии на ТЭЦ Бишкека и рациональному использованию кредитных средств в 386 млн долларов от китайского банка.

- Обвинив Сооронбая Жээнбекова в плохой подготовке ТЭЦ к ОЗП и в нерациональном использовании миллионов на модернизацию столичной теплоэлектроцентрали, Алмазбек Атамбаев сделал сильный ход. Теперь президент должен не отмалчиваться, и не включать репрессивный механизм, а выступить с решительным заявлением. Почему затягивается принятие решения по итогам депкомиссии? Жээнбеков должен взять его на контроль. Поручить соответствующим органам - проверить все факты по заключению депутатов, - резюмировал Марс Сариев.

От редакции отметим, что рассмотрение итогов депкомисии по ТЭЦ Бишкека было перенесено на 16 мая. Однако есть вероятность, что заседание по данному вопросу будет отложено.

URL: https://www.vb.kg/370834
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Марс Сариев, Сооронбай Жээнбеков, президент, политика, СДПК
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Комментарии
Саяк
14.05.2018, 15:37

Думаю, как никто из своих предшественников , президент  прекрасно понимает " чаяние народа" , и от него люди ждут решительных действий без оглядки на кого бы не было , не единым ТЭЦ жив человек , хватает других проблем и , если в ближайший год полтора , мы не увидим как либо действенных мер как в политическом так и в эконмическом направлениях ( векторы направлений ) , то очень велика , к сожалению , вероятность того  , что мы застрянем в " серых буднях" обыденности ...

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Жалоба модератору
Айпери Алиева
14.05.2018, 15:58
Карма: -4
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Плюсов: 5
Минусов: 9
Комментариев: 12

Вообще назначение на высокие должности Атамбаевым и С.Исаковым молодых ребят не имеющих ни соответствующих профессиональных знаний,ни опыта,ни элементарного желания работать. В результате эта атамбаевская молодежь с дипломами Кембриджа и Оксфорда( о других дурнях мы уже не говорим) завалила все что могла- Верхненарынский каскад ГЭС,Кумтор,Лигласс, Датка-Кемин, модернизация Бишкекской ТЭЦ...... В результате молодежь как следует подставила своих боссов АША и Сапара( да и хрен с ними), но в результате страдает экономика страны и народ. Вот что обидно! Мало того,эти ребятки несмотря на молодость,ловко соскочили с поезда под именем АША и дружно кинулись в обьятия нового Президента по собачьи виляя хвостами и преданно заглядывая в глаза. Отвратительно все это! Но если Сооронбай и Мухаметкалый прислушаются к народу они выгонят из власти всю эту муть типа- У.Рыскулов,Р.Тулебердиев,А.Оморов и прочую хрень не выгонит из власти- ОНИ И ИХ ПОДСТАВЯТ!

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Жалоба модератору
бакыт
14.05.2018, 16:01

Бишкек ТЭЦин модернизациялоо келишимиАлмазбек Атамбаевдин уруксаты жок түзүлмөк эмес 10-майдапарламентте Бишкек ТЭЦиндеги кырсык жана аны модернизациялоого Кытайдан алынган

386 млн. доллардын чоо-жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу

талкууга алынды. Анда аталган комиссиянын мүчөсү Алмазбек Токторов “Бизде

президенттин чечими жок бир дагы маселе чечилбей” деген пикирин билдирди. “Келишим2009-жылдан бери даярдалып келген. Ага көп киши катышкан. Мурдагы, кечээги

президенттер да катышкан. Масалиев жакшы айтты, бизде президенттин чечими жок

бир дагы маселе чечилбейт. Ратификация болуп жатканда жол-жоболор бузулган.

Депутаттар дагы буга аралашып калсын деп ратификацияга алып келген. Чындыгында

өтө акылдуу кишилер иштеген”, - дейт ал. Ошондой элеал ТЭЦти модернизациялоого 386 млн доллар сарпталары тууралуу маалыматтар алдын

ала эле чыгып кеткенин, бирок ТВЕА менен “бааны түшүргүлө, ошонун үстүнөн

иштегиле” деген каттар жөн эле жасалмалуулук менен жасалганын билдирди. Ырасындаэле, бул ТЭЦти модернизациялоо маселесине экс-президент Алмазбек Атамбаевдин

түздөн-түз кийлигишкени коомчулукка ачык-айкын эле билинип калды. Эми ал өзүнүн

буга чейин айтып келген убадасына туруп, мыйзам алдында жооп берүүсү гана

керек.  

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