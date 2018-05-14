Мэр Бишкека Албек Ибраимов проинспектировал процесс строительства дорог

Сегодня, 14 мая, мэр столицы Албек Ибраимов проинспектировал процесс строительства дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

Первым объектом в программе выездного совещания стало строительство моста, соединяющего улицу Медерова с Токтоналиева. Мэр Бишкека поручил начальнику Управления капитального строительства мэрии города Бишкек Нурлану Эшенбаеву ускорить строительство данного объекта и сдачу в эксплуатацию до 31 августа.

Далее глава столичного муниципалитета ознакомился с ходом строительных работ по улице Малдыбаева на отрезке от пр. Мира до ул. Масалиева. Общая протяженность – 3,5 км, ширина проезжей части 8-10 метров. Работы были начаты в прошлом году. Завершить эту улицы планируется до 1 июня этого года. Также ремонтные работы проводятся и на участке ул. Айни от ул. Псковской до проспекта Ч.Айтматова. Протяжённость составит 1,3 км, шириной проезжей части 9 метров. В настоящее время уложен нижний слой асфальтобетона. Работы были начаты 18 марта 2018 года, планируется полностью завершить к 25 мая этого года.

Как отметил Нурлан Эшенбаев, ремонтные работы проводятся ударными темпами с опережением по срокам завершения. Он также добавил, что имеются некоторые отставания из-за погодных условий.

На участке дорог ул. Ахунбаева от ул. Баха до ул. Чортекова, протяжённостью 2 км, шириной проезжей части составит 15 метров, будет организована ирригационная сеть, с обеих сторон будут установлены тротуары и наружное освещение. Закончить строительные работы планируется к 15 июня 2018 года. Участок ул. Ахунбаева в юго-западном направлении в будущем соединит три жилым массива: "Арча-Бешик", "Ак-Орго" и "Ак-Ордо".

Также мэр посетил ул. Алыкулова от ул. Омуракуновой до ул. Муромской, где общая протяженность ремонтируемого отрезка составит 3 км. Ширина проезжей части 15 метров. Ремонтные работы были начаты в 2017 году. В настоящее время работы завершены на 80%.

На ул. Л.Толстого от ул. Садыгалиева до ул. Алыкулова строительные работы завершены на 60%. Общая протяженность участка – 1,28 км, ширина проезжей части – 15 метров. Работы были начаты в прошлом году.

В завершении выездного совещания Албек Ибраимов поручил ответственным структурных подразделением муниципалитета за реабилитацию и реконструкцию дорог усилить контроль над качеством ремонта и обязать подрядные организации выполнять все работы в установленные сроки.