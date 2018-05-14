Изуродованная площадь возле ЦУМа "Айчурек". Кто понесет ответственность?

Центр столицы изуродован. Как еще можно назвать то, что происходит на площади возле Центрального универмага "Айчурек"?

Плитка разбита и разбросана, на месте образовавшихся ям лежат картонные коробки.

А тут еще и ивы не просто обрезали - буквально обрубили. При этом, напомним, реконструкция этой площадки проводилась буквально в 2016 году.

И совершенно непонятно, почему до сих пор молчат столичные власти - со стороны мэрии и контролирующих служб нет никакой реакции.

Как площадь возле ЦУМа выглядит сегодня - в видеоматериале VB.KG.