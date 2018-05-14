В 2016 году 1299 субъектов осуществляли медицинскую практику незаконно

Итоги аудита Министерства здравоохранения КР за 2016 год.

Счетной палатой КР проведен плановый аудит использования бюджетных, специальных и иных средств в Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики и его территориальных и подведомственных подразделениях за 2016 год.

Установленные нерационально использованные средства в учреждениях здравоохранения республики составили 24,3 млн сомов, включая сверхнормативные запасы товарно-материальных ценностей и остатки средств в расчетах, подлежащих зачету. Резервы и потери бюджета составили 114,2 млн сомов, из них сверхнормативные расходы товарно-материальных ценностей – 2,2 млн сомов, излишнее финансирование бюджетных учреждений – 106,9 млн сомов и другие нарушения в виде сверх сметного дохода специальных средств по 33 учреждениям на 4,9 млн сомов.

К примеру, бюджет Департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 2016 год был сформирован на 33,6 млн сомов больше расчетного объема по подушевому принципу финансирования.

Проведенный аудит также показал, что при расчетах бюджетов организаций вышеуказанного Департамента необоснованно применены утвержденные Министерством здравоохранения КР эколого-эпидемиологические и структурные коэффициенты, которые привели к увеличению бюджетов на 73 млн сомов.

При этом необходимо отметить, что отдельным районным и городским центрам профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора были увеличены бюджеты за счет сокращения средств других центров и дополнительных бюджетных ассигнований, так как объемы, рассчитанные по душевому нормативу, не покрывали их минимальные потребности. Фактически формирование и исполнение бюджетов центров осуществляются исходя из потребностей организаций. В связи с этим, аудит отмечает необходимость пересмотра существующей методики формирования и утверждения бюджетов организаций общественного здравоохранения.

Аудит обращает внимание на отсутствие в министерстве сводного отчета о численности больных по диагнозам, объемам предоставленных высокотехнологичных или дорогостоящих видов медицинских услуг по республике в целом и в разрезе областей и городов. К примеру, список очередников на гемодиализ не дает полной картины, так как составляется в произвольной форме и не отражает полную необходимую информацию.

В 2016 году в организациях здравоохранения при утвержденном штате 9566,7 единиц вакантными были 1121,5 единиц или 11,7% от штатной численности. Одной из причин не заполнения вакантных должностей является стремление учреждений увеличить размер дополнительной заработной платы за счет фонда оплаты труда вакантных должностей. "Раздутые" и неоптимизированные штаты оказывают непосредственное влияние на размеры заработной платы. То есть, чем больше вакантных должностей, тем больше дополнительная заработная плата, исчисляемая посредством коэффициента трудового участия. В результате, это создает непаритетные условия в размерах заработной платы между работниками организаций здравоохранения, и повышает уровень заработной платы сотрудников за счет дополнительной заработной платы.

В момент проведения аудита без наличия лицензии частную медицинскую практику и фармацевтическую деятельность осуществляли порядка 1299 субъектов. Это показало сличение базы данных Государственной налоговой службы о действующих хозяйствующих субъектах, занимающихся частной медицинской деятельностью, в том числе фармацевтической, с Реестром лицензиатов Министерства здравоохранения КР.

Аудит отмечает ряд нарушений в учебных заведениях. Так, в нарушение требований Закона "О лицензионно-разрешительной системе в Кыргызской Республике" в Лицее Кыргызской государственной медицинской академии фактический контингент учащихся превысил предельную численность на 11 человек. В Токмокском медицинском колледже по состоянию на сентябрь 2016 года количество студентов, обучающихся по специальности "Лечебное дело", превысило установленную в лицензии предельную численность на 43 студента. Из них на бюджетной основе обучаются 17 человек, на контрактной – 16 человек. По специальности "Фармация" 16 человек обучаются по контракту сверх предельной нормы. В Кара-Балтинском медицинском колледже не была обновлена лицензия по специальностям "Стоматология" и "Лечебное дело". Образовательные услуги предоставлялись по старой лицензии с установленным сроком обучения по специальностям "Стоматология" и "Лечебное дело" 2 года 10 месяцев, тогда как нормативный срок установлен в 3 года 6 месяцев.

Кроме того, в восьми организациях здравоохранения выявлены нарушения законодательства о государственных закупках на 7,4 млн сомов.

По итогам аудита руководству министерства предписано принять меры по устранению нарушений и недостатков в работе, а также рассмотреть ответственность должностных лиц, допустивших нарушения законодательства в сфере государственных закупок.