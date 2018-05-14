Взяла три года назад 45 тысяч долларов на покупку участка и исчезла

24 апреля текущего года в милицию поступило заявление по факту мошенничества. В своем заявлении потерпевшая просит принять меры в отношении женщины по имени "Н", которая в 2015 году взяла у потерпевшей денежные средства в размере 45 тысяч долларов США под предлогом, что приобретет на эти деньги земельный участок на территории Чуйской

области. После чего на длительное время скрылась, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данному факту следственной службой УВД Октябрьского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 "МОШЕННИЧЕСТВО" УК КР. Принятыми мерами сотрудниками УВД Октябрьского по подозрению в совершении вышеуказанного преступления была задержана Т.Н., 1971 г.р. В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

Ведется расследование.

Граждане, кто пострадал от преступных действий вышеуказанного лица, просим сообщить в УВД Октябрьского района или по телефонам: 0(557) 102-977, 0(550) 102-349, 0(552) 102-945.