Счетная палата проверила МИД и загранучреждения - выявлены нарушения

Счетной палатой КР проведен плановый аудит использования бюджетных и специальных средств в Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики, его подведомственных учреждениях за 2016 год и загранучреждениях КР за 2015-2017 годы.

В ходе аудита в министерстве и его подведомственных учреждениях за 2016 год установлены ряд нарушений Закона КР "О государственных закупках" в части составления и представления планов государственных закупок, соблюдения установленных требований конкурсной документации, приобретения товаров, работ и услуг без проведения конкурсных процедур.

Также за аудируемый период полномочным представительством МИД КР по югу сверх установленной нормы указанной в постановлении Правительства КР от 30 декабря 2011 года №767 "О мерах по экономии средств государственного бюджета за счет сокращения служебного и дежурного автотранспорта государственных органов и органов местного самоуправления Кыргызской Республики", использованы три автомашины, принятые на временное безвозмездное пользование.

Во многих загранучреждениях на конец отчетного периода остаются неиспользованными бюджетные средства. При этом не всегда обеспечивается их возврат в республиканский бюджет до начала следующего финансового года. Основными причинами невозврата являются остановка работы банков в последней декаде декабря в странах пребывания в связи с рождественскими и новогодними праздниками, условиями обслуживания банками стран пребывания, а также опасения загранучреждений о задержке финансирования из республиканского бюджета в начале следующего года. За аудируемый период неиспользованные остатки наличных бюджетных средств в кассах загранучреждений составили 86,1 тыс. долларов США, из них в ходе аудита восстановлено 61,7 тыс. долл. США.

Также на конец 2017 года в загранучреждениях Кыргызской Республики имелись сверхнормативные остатки товарно-материальных ценностей на сумму 3,7 тыс. долларов США, подлежащие зачету при финансировании в 2018 году.

По итогам аудита МИД, его подведомственным учреждениям и загранучреждениям КР даны предписания по устранению выявленных в ходе аудита нарушений и недостатков.