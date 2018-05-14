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100 тысяч сомов украли у бишкекчанина из кармана куртки

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ВБ

В апреле месяце текущего года с письменным заявлением в УВД Свердловского района обратился гражданин, который рассказал, что в одном из столичных кафе неизвестные лица из кармана куртки похитили у него 100 тысяч сомов.

По данному факту следственной службой УВД Свердловского района было возбуждено уголовное дело по статье 164 "Кража" УК КР.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУВД г. Бишкек было установлено и задержано лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 32-летний К.А.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

URL: https://www.vb.kg/370840
Теги:
ГУВД, кража, Свердловский район, преступление, Бишкек
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