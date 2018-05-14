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Никто Кулматова не увольнял!

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ВБ

Кубанычбек Кулматов покинул пост главы Государственной таможенной службы при Правительстве КР. При этом, насколько известно VB.KG, никто Кулматова не увольнял. Он написал заявление по собственному желанию.

Но тому были причины. Напомним, недавно его вызывали в качестве свидетеля на беседу в АКС ГКНБ, о чем писала "Вечерка". Речь шла о строительстве школы в новостройке Кылыс-Ордо. Деньги были выделены в рамках гранта ТВЕА. На тот момент Кулматов занимал пост мэра Бишкека.

По фактам нарушений при строительстве Генпрокуратура завела уголовные дела в отношении Общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) и городского финуправления мэрии Бишкека по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам КР) и 315 (служебный подлог) УК КР.

На данный момент школа построена, запущена и работает.

Источники VB.KG настаивают, что речь идет о "политической" отставке.

Сам Кулматов для комментариев пока недоступен.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уже назначил нового главу ГТС - им стал Алмаз Онолбеков.

URL: https://www.vb.kg/370843
Теги:
ГТС, Кубанычбек Кулматов, Мухамметкалый Абулгазиев, отставка
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