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На реконструкцию закроют участок улицы Московской

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ВБ

Как сообщают в столичном Управлении капитального строительства, с 15 мая на реконструкцию будет закрыт участок улицы Московской от улицы Ибраимова (бывшая Правда) до Абдрахманова (бывшая Советская).

Работы будут вестись в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек". В частности, будут установлены новые бордюры и заменено покрытие, которое станет более прочным и износостойким. Дорожные работы продлятся до 5 августа.

Мэрия города Бишкек просит горожан и гостей столицы быть внимательнее при составлении маршрутов своих автомобильных поездок и выбирать альтернативные объездные пути.

URL: https://www.vb.kg/370845
Теги:
дороги, перекрытие дорог, строительство, транспорт, Бишкек, мэрия
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